台中女高中生失聯逾72hrs…父憂遭網友拐走！她今凌晨疑現身北屯

▲劉姓女高中生用餐後失聯，父親PO出尋人文章。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳羿妏／台中報導

台中市一名17歲劉姓女高中生上週六（10日）到學校上課，於中午外出用餐後即失聯，至今已超過72小時，讓父親相當擔心，除了報警處理，亦在臉書上發布尋人啟事，盼有看到愛女身影的民眾能夠提供相關訊息。對此，劉父今（13日）向《ETtoday新聞雲》表示，女兒失聯前5天，2人才因交友問題發生爭執，或許內心有埋怨搞失聯，但也不排除女兒是被網友帶走，目前僅有網友提供訊息稱，有看他的女兒現蹤於北屯區東山路一帶，身分待確認。

劉父提到，女兒因要參加技能檢定考試，假日要到校上課，但卻在中午外出用餐後，即失聯、手機關機，遲遲無法聯繫上女兒，令他相當焦急，當天隨即報案；據他對女兒的了解，女兒交友狀況蠻單純，但知道女兒認識網友，網友除了台中市區之外，亦有認識外縣市的網友，故不排除是被網友帶走。

事實上，劉父與女兒5天前才因交友狀況發生爭執；劉父指出，女兒與前男友分手後，他有對女兒前男友提告，但不解官司進行中，女兒卻還去前男友家，雙方因而發生口角，事後他與女兒約法三章、提出基本要求，包含做好學生本分、準時回家、作業按時繳交、不要曠課等，而女兒雖然表面上有默默答應，但心裡或許有埋怨才會搞失聯，因此他也希望透過報警、臉書發文，盼能早日找到愛女。

對此，警方稍早表示，目前仍在調閱監視器畫面，詳細情形仍待調查；另外，劉父今（13日）上午也接獲網友消息指稱，今凌晨1時許在北屯區東山路溫布頓社區附近，見到疑似女兒的身影，雖然身分尚未確認，但劉父仍趕緊通知警方，盼能成為線索之一，警方現正釐清中。