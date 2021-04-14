少女遭集體霸凌10hrs！被逼全裸淪「人肉沙包」　虐到七孔流血

▲少女慘遭集體霸凌10個小時。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門一名13歲的少女小文（化名）4月7日晚上慘遭集體霸凌，被打爆淪「人肉沙包」，最後七孔流血，相當血腥恐怖。她還被拖到草地上，扒光衣服，作出許多十分不堪的行為。小文事後透露，她被虐打的過程長達10個多小時，這一過程甚至還被拍成影片，在網路傳播。

據《看看新聞》報導，從施暴者錄製的影片中可以看到，13歲的小文被4個女生輪流扇耳光、拽頭髮，她被逼到牆角後，幾個女生一擁而上，一邊不斷拉扯推搡女孩，一邊繼續從前後左右各個角度持續用力扇耳光，口裡還不斷辱罵小文「做雞」，也持續拿著手機拍攝影片！

之後，她們還覺得不過癮，突然抬起腳直接揣向小文的腹部，在她們持續不斷毆打之下，小文的耳朵、鼻子很快開始流血，這讓施暴者更加不滿。

13歲的小文是漳州平和縣人，小文說，她本來在老家讀國中，今年3月底在影片中的短髮女孩慫恿下，瞞著家人跑到廈門學理髮。

這件慘劇的發生原因，只是因為同伴之間發生了一點口角。小文表示，她被打這個過程持續了10多個小時，幾名施暴者還把小文拖到室外草地上，扒光衣服對小文作出了許多侮辱行為。在這個過程中，他們一群男女嘻嘻哈哈，一邊相互打趣拍影片，一邊毆打侮辱小文。

▲警方通報。（圖／翻攝自看看新聞）

目前，廈門思明公安已針對此事發布警情通報。通報指出，2021年4月8日15時許，思明公安分局篔簹派出所接到報警稱，張女（13歲，平和縣人，輟學）被李女、曾女等多人毆打受傷，。

經查，李女（13歲）、曾女（14歲）、黃女（12歲）、林女（13歲）均已輟學，與被害人張女是同鄉朋友。四人因懷疑張女在背後辱罵她們而懷恨在心，遂於4月8日凌晨以吃燒烤名義，將同在廈門的張女誘騙出來，先後將張女帶至黃女等人位於思明某社區的租屋等地毆打，致張女受傷（傷情正在依法鑑定中），同時採取強迫脫衣服等方式進行羞辱並用手機拍攝影片。期間，盧男（16歲，輟學，李女的同鄉朋友）聞訊趕來參與實施不法行為。

目前，盧男因涉嫌尋釁滋事罪已被思明警方依法刑事拘留；李女、曾女、黃女、林女也已到案，因未達到涉嫌罪名的法定刑事責任年齡，警方下一步將依法另行處理。

目前，全案正在進一步辦理中。