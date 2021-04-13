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買貴35元卻笑了！他捧場身障弟弟　得知「進貨真相」大笑：值得

▲▼新北身障弟捷運站前賣50元軟糖　他捧場後知真相「大笑」：值得。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲原PO看到身心障礙的弟弟大聲喊賣，上前捧場購買。（圖／翻攝爆廢1公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有時付出比拿取更快樂。一名網友表示，他13日在捷運站外跟一名身心障礙的弟弟購買50元軟糖，沒想到去超商時得知「進貨地點」，瞬間跟店內的人一起大笑，直呼「多花35元買到4個人笑聲，值得了」。

該名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示他在捷運站前看到一個弟弟大聲地喊賣，上前花了50元購買一條軟糖捧場。事後，原PO走到旁邊的超商買飯團，隨口跟店員聊天說「這軟糖是我在捷運站前面買的」。

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▲▼新北身障弟捷運站前賣50元軟糖　他捧場後知真相「大笑」：值得。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢1公社）

「你是不是跟前面那個弟弟買的？」店員馬上回話，「他剛剛過來跟我們買！」原來，弟弟在超商進貨，到捷運站前喊賣。在真相曝光的那一刻，原PO、店員以及店內的另兩名客人都大聲笑了起來。

原PO說，他覺得世界上最難買到的就是笑容與笑聲，多花35元就幫助了弟弟，也買到4個人的笑聲，真的非常「值得」。

網友看完紛紛留言，「小錢，但可以讓他溫飽」、「我都拿1000，只拿一條」、「善意棒棒」、「愛心無價，自少靠自己，不是啃老族，給他正向的鼓勵」、「至少他學會自己批貨做生意，雖然賣貴了，但他是靠自己努力得來的」「在中和嗎？我老婆開店也是遇到一個弟弟，講話很大聲，我老婆是跟他買飛壘，她還叫他每個星期二來，都跟他買一條。自立更生很好啊，比在路邊跟人要錢好多了」。

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