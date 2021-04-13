《無聲》男星遭爆「夜店摳醉妹」！檢警調查追金手指　真相大逆轉

▲《無聲》男星王士豪無端捲入夜店猥褻風波。（圖／翻攝自王士豪IG）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

電影《無聲》18歲演員王士豪2020年10月底在夜店舉辦慶生趴，不料卻遭爆在包廂內做出不雅動作、伸出手指撫摸年輕女子下體，影片還在各大論壇瘋傳。但台北地檢署深入調查後卻發現，涉嫌撫弄女子下體的並非王士豪，而是另名17歲的少年，因此事後已將他依乘機猥褻罪嫌移送少年法庭；另散播影片的2名男子也涉妨害風化罪，檢方偵結後予以緩起訴處分，但必需繳交2萬元給國庫。

去年10月底網路瘋傳猥褻影片，片中身穿黑色連身衣的年輕女子已經醉得不省人事，而另名男子則趨前摟腰，見到女子雙腿張開，更順勢將手指伸入對方內褲中撫弄；而包廂內群眾見狀後不但沒有制止，反而拿出手機錄影起鬨，甚至還有人擺出知名AV男優「加藤鷹」的招牌姿勢「金手指」指導少年該如何撫摸。

誇張影片曝光後立即引起輿論譁然，事後還一度傳出片中男主角就是電影《無聲》中的18歲演員王士豪。當下第一時間王士豪即出面澄清，當天雖然自己確實在場，但強調自己絕無摳摸女生下體，「我是被摸的！」

事後女子也發現影片在網路論壇上瘋傳，氣得到警局報案。檢警深入調查後，發現當天是王士豪的18歲生日趴，但王早在案發前就已喝掛，在場其他人也證稱，影片中摳摸女子下體的人並非王士豪，而是另名年僅17歲的少年，王不但沒有摸人，反而還被被害女子靠近、觸碰下體；但針對這部分，王士豪表示並無提告意願。

此外，被害女子得知撫弄自己下體的嫌犯並非王士豪後，即對該案冷處理、不再出庭。檢方訊後已將少年依乘機猥褻罪移送少年法庭審理；而拍下影片、並上傳到網路的2名男子則涉犯妨害風化罪，檢方偵結後予以緩起訴1年處分，條件是需各繳交2萬元給國庫。

▼檢方調查後還王士豪（右）清白，當晚王不但沒有猥褻女子，反而還被摸。（圖／翻攝自王士豪IG）