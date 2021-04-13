統測大猜題秘訣曝！台北酷課雲考前直播11天　10科重點一次講看





▲台北市教育表示，台北酷課雲首創開設統測考前複習線上課程，服務全國高職考生。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110年四技二專統測將於5月登場，台北教育局表示，台北酷課雲首創開設統測考前複習線上課程，為服務全國高職考生，將於4月14日至4月25日，邀請「國文、英文、數學、基本電學、經濟學、商業概論、英文閱讀與寫作、餐旅概論、餐旅服務、飲料與調酒」各科現職教師，在酷課雲上進行重點複習直播，考生可使用電腦、手機免費觀看。

針對國文科，教育局建議，要掌握課內的字形、字義、詞語成語、文法修辭、應用文、國學與文化常識等基礎題型為定心丸。寫作測驗題型，無論是題意引導或資訊整合題，務求審題明確，扣題而發，段落分明，避免蕪雜與過度口語化，佳作自然可得。

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教育局說明，英文科素養導向評量當道，文本皆為強調閱讀理解、跨科及結合生活情境主題。今年的考生，只要備足了單字量（3500-4000字），願意耐心、張大眼睛、善用閱讀技巧，則作答線索就在字裡行間。

至於基本電學，教育局建議，可記憶口訣，「壓短流斷」—電壓源等效電路為短路、電流源等效電路為斷路，「右發左電-佛來銘左右手定則」—右手為發電機、左手為電動機等。在計算部分了解公式定義及來龍去脈，仔細看題目再作答，寫完要再檢查正確性。

商業管理群應考上，教育局說，經濟學課程需結合理論、圖形、數學及歷史的學科，每單元連結觀念，經濟學者所提出相關理論要搭配時代背景來映襯，並利用空白紙練習經濟學圖型，公式要勤練習題目增加敏感度。商業概論需多練習寫題目，並了解該數據意義，寫題目時需找解題關鍵字，切勿鑽牛角尖，每題選項都要看完才行，使用刪去法找出最適合的答案，相信如此都能拿到理想的成績。

教育局也建議餐旅群的考生們，考試時可善用口訣，例如，「六大基酒」—GTV台老闆開BMW（GIN.Tequila.Vodka.Brandy.Rum.Whisky）、愛爾蘭與美國的威士忌拼法是Whiskey其餘是Whisky，記法為愛美帶鑰匙（key）。英文單字絕對是應考能力的基本要求，故考生一定要多花時間在英文單字的理解與記憶。命題部分餐飲篇著重於餐廳職掌、服務方式、經營模式以及廚房格局的規劃等。旅館篇重點為各部門的工作人員執掌、旅館的經營特性與星級評鑑。旅行篇注意法規、觀光產業里程碑、台灣旅行業類別與業務。

教育局表示，自4月14日起，歡迎有興趣的考生、學生、老師、家長上網鎖定酷課雲複習專區，讓酷課雲陪大家戰勝考試。平台直播同時上線數限100人，如超過人數將開放第三方平台直播，可參閱當日台北酷課雲首頁、台北市教育局粉專或加入台北酷課雲LINE 好友提問。