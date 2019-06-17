江宏恩睡前做「這檔事」　45天自砍13公斤

圖、文／IVENOR提供

48歲的江宏恩出道超過25年，1998年以中視「花系列」戲劇走紅，2000年接演民視八點檔「飛龍在天」更一躍成為一線男星；近幾年，江宏恩身陷「中年發福」危機，體重從72公斤一路超標到90大關，鏡頭前「走針大叔」的模樣嚇傻了一票觀眾！

飛龍變肥龍！ 江宏恩減重找回自信心

去年，江宏恩接演三立八點檔《金家好媳婦》，劇中飾演搞婚外情的渣男，因為演技精湛，成功詮釋了「胖渣男」，竟然讓江宏恩走在街上被人罵「胖渣男」，甚至還被網友翻出以前的照片對比，虧江宏恩已經從「猛男飛龍」變成「渣男肥龍」，讓他非常受傷。

▲江宏恩身陷「中年發福」危機，體重從72公斤一路失控到90大關，鏡頭前「走針大叔」的模樣嚇傻了一票觀眾！

越睡越瘦！一個半月睡掉13公斤

受到與論打擊後，江宏恩積極瘦身，短短一個半月自砍13公斤，效果相當顯著；新戲「炮仔聲」中，江宏恩終於擺脫胖胖男子形象，從「走針大叔」變身「帥氣型男」，不只變得精瘦，臉型也有菱有角，觀眾驚呼：「帥氣精實的江宏恩回來了！」

▲江宏恩積極瘦身，短短一個半月自砍13公斤，從「走針大叔」變身「帥氣型男」。

江宏恩粉專 大推日本「夜塑崩」

江宏恩在接受採訪時和媒體分享瘦身心得：以前減肥，只靠節食真的非常痛苦，常常半途而廢；這次減重，除了少油少鹽的飲食控管、固定有氧運動外，我在睡前還特別食用減重的輔助食品「夜塑崩」，短短2個月不到就瘦了13公斤，減重成果連自己都嚇到！這次真的是成效最好、執行最輕鬆、效果最持久的一次。

▲江宏恩日前在粉絲團大推，也讓這款來自日本的「夜塑崩」，成為網路爆賣的產品。

「辣木葉」睡眠激活5倍「瘦體素」

營養師表示「夜塑崩」裡有五味子成分可以「幫助入睡」，其中又添加了日本專利「辣木葉」成分，可以讓熟睡時激活體內的「瘦體素」達到五倍的激發量，再透過腸道轉換，阻斷97%夜間吸收，代謝脂肪的速度是白天的15倍，在睡眠途中達到4天3KG的迅速減脂。

「睡眠瘦身」減重新趨勢

「夜塑崩」的原理是利用睡眠時阻斷吸收濾、代謝多餘脂肪，同時淨化體內囤積的毒素；所以食用後隔天早上起床時，會有想要上廁所的感覺，將一晚體內淨化的多餘的廢物、油脂排除體外。這種結合幫助睡眠、激活瘦體素、促進排便的「夜塑崩」，是前所未有的瘦身方式，藉由睡眠調控，達到瘦身減脂成效。

日本流行睡覺就能瘦！4天減3KG

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