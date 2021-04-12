機組員檢疫可望放寬！指揮中心：完成疫苗接種將調整檢疫規劃

▲航空機組員今起可以接種AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

從今天起開放機組員等第三順位對象接種公費新冠疫苗，但有機組員表示如果5+9檢疫措施不改根本沒差，影響接種意願。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（12）日透露，將同步研議機組員疫苗完成接種之後，且於落實外站管理情況下，會調整入境檢疫規劃。

現行規範長程航班機組員返國後需接受居家檢疫5日，PCR採檢陰性後轉為加強自主健康管理9日，傳出機組員反應如果無法放寬檢疫規定，打或不打都沒有差別。

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▲長榮航空機長徐瑋鍠代表接種AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

首日代表國籍航空示範接種疫苗的長榮航空機長徐瑋鍠受訪表示，「這一年多來大家在不是飛行就是隔離的情況下，身心受創很嚴重，對飛行安全也造成很大損害」，希望疫苗接種後政策也能隨之調整。

目前統計公司內飛行組員約6成同意接種，至於其它4成飛行組員，部份因為近期AZ疫苗一些血栓等副作用產生疑慮，另外一個原因則是目前為止打完疫苗之後，相關居家檢疫規定配套還不明確，大家會等政策更明確後才會做施打決定。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心副指揮官陳宗彥上午受訪表示，會視接種後保護力等科學數據，進一步調整政策。莊人祥下午於臨時記者會中進一步說明，目前同步研議，疫苗完成接種之後，且落實外站管理，會調整入境檢疫規劃。

莊人祥說，於2月份初步瞭解約有1萬1千名國籍航空機組員可以接種，而目前居家檢疫人數約800人，大部分處於不在居間檢疫狀態，可能是因為短程、輪班等因素，估計9成機組員可以依據班別安排接種，後續也會請航空公司醫護人員進行衛教。