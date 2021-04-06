人妻1理由求換台鐵座位　暖男秒扛行李「8車走到1車」背影帥炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻5日在臉書「爆廢1公社」PO文尋人，內容提到，當日和丈夫從台東返回高雄，因為台鐵車票的座位相差7節車廂，加上她有恐慌、幽閉恐懼症，希望能和丈夫一起坐，沒想到一名不認識且行李超多的乘客一聽，馬上答應換票，完全不嫌麻煩，自行推著行李箱從8車走到1車，讓她超級感動。

▲原PO分享搭乘台鐵遇到的暖心事。（示意圖／記者賴文萱攝，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，5日和丈夫一日往返高雄、台東，因為太晚訂票，去程雖然是坐在一起，回程的座位卻相隔7節車廂，她試著和1車的乘客換票，但溝通未果，只好跟8車的乘客換票，「本不抱換成的希望跟在8車的你溝通，你竟一口答應，你知道我真的非常、非常感謝你。」

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原PO解釋，因為她有恐慌及幽閉恐懼症，加上列車路線會經過許多隧道，所以希望能和丈夫坐在一起，比較能安定心神，而那位暖心的乘客提著大包小包，又推著行李箱，雙方目的地相差一站，仍一口答應和她換票，還自己帶著行李從8車走到1車，真的讓她相當感動，「我發誓這是我這輩子看過最帥氣的背影，衷心感謝你。」

▲好心乘客答應和原PO換座位，還自己從8車走到1車。

事後，原PO選擇將這件事PO上網，希望透過網路的力量，請大家幫忙找找這位好心人，「如果你真有看到，讓我招待一頓飯」。

其他網友看完原PO的經歷，也紛紛留言大讚這位乘客的暖心舉動，並建議原PO將這份愛心繼續傳承下去，「很溫暖的人」、「陌生人願意這樣大包小包換車廂，真的很暖心」、「別忘了這份溫暖，有機會的話，也要對別人分享這份溫暖，就是對他最大的感恩了」、「記得下次幫助一樣需求的人就好」。