　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻1理由求換台鐵座位　暖男秒扛行李「8車走到1車」背影帥炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻5日在臉書「爆廢1公社」PO文尋人，內容提到，當日和丈夫從台東返回高雄，因為台鐵車票的座位相差7節車廂，加上她有恐慌、幽閉恐懼症，希望能和丈夫一起坐，沒想到一名不認識且行李超多的乘客一聽，馬上答應換票，完全不嫌麻煩，自行推著行李箱從8車走到1車，讓她超級感動。

▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO分享搭乘台鐵遇到的暖心事。（示意圖／記者賴文萱攝，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，5日和丈夫一日往返高雄、台東，因為太晚訂票，去程雖然是坐在一起，回程的座位卻相隔7節車廂，她試著和1車的乘客換票，但溝通未果，只好跟8車的乘客換票，「本不抱換成的希望跟在8車的你溝通，你竟一口答應，你知道我真的非常、非常感謝你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋，因為她有恐慌及幽閉恐懼症，加上列車路線會經過許多隧道，所以希望能和丈夫坐在一起，比較能安定心神，而那位暖心的乘客提著大包小包，又推著行李箱，雙方目的地相差一站，仍一口答應和她換票，還自己帶著行李從8車走到1車，真的讓她相當感動，「我發誓這是我這輩子看過最帥氣的背影，衷心感謝你。」

▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲好心乘客答應和原PO換座位，還自己從8車走到1車。

事後，原PO選擇將這件事PO上網，希望透過網路的力量，請大家幫忙找找這位好心人，「如果你真有看到，讓我招待一頓飯」。

其他網友看完原PO的經歷，也紛紛留言大讚這位乘客的暖心舉動，並建議原PO將這份愛心繼續傳承下去，「很溫暖的人」、「陌生人願意這樣大包小包換車廂，真的很暖心」、「別忘了這份溫暖，有機會的話，也要對別人分享這份溫暖，就是對他最大的感恩了」、「記得下次幫助一樣需求的人就好」。

ET快訊
忍15年！4體操選手控「金牌教練性侵」：每次都像死了
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

快訊／中火3號燃煤機遭廢證「偷偷重啟」　市府開罰300萬元！

造假網紅「對不起您們！」　又被抓包抄來的：是中國足球員道歉信

邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

太魯閣奔喪專案「累積3人返台」　放寬檢疫規定、費用指揮中心付

魚池鄉13村首辦祈雨法會！朝霧碼頭封港誦經　鄉長：盼普降甘霖

中火重啟3號機市府要重罰　環保署喊話「依法行政方為正途」

台中停水首日建國市場竟休市？　自治會長：沒魚豬可賣啦

台中百貨儲水備戰！　廣三SOGO「20顆大型水塔」獨家曝光

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

快訊／中火3號燃煤機遭廢證「偷偷重啟」　市府開罰300萬元！

造假網紅「對不起您們！」　又被抓包抄來的：是中國足球員道歉信

邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

太魯閣奔喪專案「累積3人返台」　放寬檢疫規定、費用指揮中心付

魚池鄉13村首辦祈雨法會！朝霧碼頭封港誦經　鄉長：盼普降甘霖

中火重啟3號機市府要重罰　環保署喊話「依法行政方為正途」

台中停水首日建國市場竟休市？　自治會長：沒魚豬可賣啦

台中百貨儲水備戰！　廣三SOGO「20顆大型水塔」獨家曝光

2周大寶寶「嬰兒車被撞爛」慘死！　爸媽心碎：第1次全家出遊

小兒子2天後打疫苗！　徐乃麟表態「不敢打」原因曝光

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

臥室飄惡臭！人妻摸床墊驚「有硬塊」　下秒剪開挖出屍體

揪3娃排隊小便！　奴才回家「汪老師」秒開飛機：它們也要尿啦

皮爾斯因直播淫趴遭電視台開除　情色業者捧700萬台幣找他開節目

獨／全台9處台鐵邊坡工程正在動　大台北、宜蘭、台東全都有

不當勞動裁決委員會將選出常務委員　勞部：最快周五通過

割生殖器、吃人肉！韓導演染新冠肺炎病逝　「毀三觀」電影再放映

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

殉職司機員回家了！台鐵派專列運送

30歲台大生「月領不到3萬」　網驚：這能活嗎？

「150萬元x2」造假網紅464字聲明道歉了

台灣10大不可思議！　網問：哪個最不可能發生

27歲美籍女師太魯閣號亡　女學生看新聞落淚

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

21歲女剛問家人「要不要買麻糬？」1分鐘後罹難

更多熱門

相關新聞

夫半夜傳鹹酥雞照　越南妻哀怨狂嗆

夫半夜傳鹹酥雞照　越南妻哀怨狂嗆

屏東30歲李姓男子花費65萬元，娶回一名「厭世越南妻」，最後人卻跑了，掀起網友熱議。一名網友31日凌晨在臉書「爆廢1公社」PO出兩張照片，聲稱半夜跑去買了一袋老婆最喜歡的鹹酥雞，並拍照傳給人在越南的對方看，結果收到兩句充滿怨念的回答。

女嗆炸雞要等就分手！店員12字神回

女嗆炸雞要等就分手！店員12字神回

他超商見1動作嚇壞　結局笑翻網友

他超商見1動作嚇壞　結局笑翻網友

停紅燈見身上佈滿「蚊子屍體」！白襯衫毀了

停紅燈見身上佈滿「蚊子屍體」！白襯衫毀了

岳父母怪寵壞老婆　他曝上路5分鐘後果

岳父母怪寵壞老婆　他曝上路5分鐘後果

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面