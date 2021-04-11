網傳喝果汁幫「精液除臭」！美女專家曝5大口交迷思...小心得病

▲有民眾詢問，口交前喝果汁，射出來的精液就不會臭。（圖／翻攝自Dr.She）

記者謝承恩／綜合報導

在床上追求新鮮感，要求另一半口愛找情趣！日前就有眾多網友詢問，口交是否不會罹患性病，如果擔心另一半不愛精液的腥味，可以在愛愛前，多喝果汁改善？美女專家許藍方指出，精液的味道無法短時間改善，喝果汁也不一定有用，另外只要口交都有可能會罹患性病，即使口交套、保險套也可能防不勝防！

男性泌尿博士許藍方日前在《Dr.She》影片中分享，日前收到很多民眾私訊詢問口交問題，例如怎麼改善精液味道，怎麼口交才不會罹患性病，其中最常見的5大迷思，她一一詳細說明破解。

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迷思一：男生幫女生口交，女生不會高潮？

許藍方：技術夠好，女生還是可以高潮。口交也是性交的一種方式，在過程中可以詢問女伴，舔哪一個位置比較有感覺，多練習，女生仍可以得到外陰高潮。

迷思二：口交前喝果汁，射出來的精液就不會臭？

許藍方：當食物吃進去到排出來，都需要一段時間，不可能馬上喝，排出來的體液，如汗水、尿或精液就會馬上改變，這些都需要長時間的飲食改變，要多喝水、吃的相對健康，才能改善精液射出來的味道。

迷思三：口交就不會得性病？

許藍方：根據美國疾病管制與預防中心指出，就算嘴巴沒有傷口，口交能有可能會得性病，但機率會比較低，而在沒有含到精液的前提下，得到性病的機率又更低，但是沒有人說完全不會！

迷思四：口交前刷牙，容易得性病？

許藍方：這當然不對！之所以會有這樣的傳聞，是因為錯誤的刷牙方式會讓牙齦受傷，造成黏膜破洞，使罹患性病的機會增加，刷牙時請記得採取正確的「貝氏刷牙法」。

迷思五：口交完使用漱口水，比較不容易得性病？

許藍方：不管用哪一種性交方式，都有可能會罹患性病，只是機率高低問題。漱口水無論殺菌效果多麼強，怎麼知道你殺的菌是對的？且有的性病是病毒、非細菌，也無法被輕易殺死。

另外有民眾說，如果想要開心口交，可以戴保險套或口交套，許藍方說明，這些方式僅能提前預防得到性病，但就算對方說自己沒性病，有時候也沒辦法確保沒性病，甚至在潛伏期時也很難被驗出來。如果真的很擔心得性病，那選擇「自慰」就是最安全保險的方式。