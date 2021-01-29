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韭菜大漲「收購不成用偷的」！盤商貨車直衝田中　5000斤全割光

▲盤商開車偷摘5千斤韭菜。（圖／民眾提供）

▲韭菜田被盤商偷摘一片光禿禿。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

超狂！今年冬天蔬菜受到氣候影響，價格比往年攀升許多，林姓菜農種植一片綠油油韭菜田被蘇姓盤商相中，表達希望收購，但林男已經答應了要賣給另一個蕭姓盤商，蘇男見狀想先下手為強，趁著半夜四下無人時，駕駛著運輸機偷割了5000斤，損失20萬元，蕭男認為這是同行惡意變相搶錢，便報警抓人。

▲盤商開車偷摘5千斤韭菜。（圖／民眾提供）

▲頂級韭菜田。（圖／民眾提供）

今年冬天氣候過於乾冷，又沒下雨，蔬菜類都被凍壞了，讓菜農叫苦連天，而韭菜又北往年價格高漲每把120元，但韭菜又是烹飪的料理必需品，尤其年關將至，令菜商望之興嘆，只能認賠收購。

蕭男無奈的表示，蘇男割的都是頂級最漂亮的韭菜，看到林男1/3的菜田都被他割得光禿禿的，損失大約20萬元，心裡面簡直在淌血，也痛斥蘇男「買賣不成就用偷的」，不應該用這種手段搶錢，更何況小偷都偷一小撮，哪有人大半夜開著車到田裡，將整片田直接割光，這跟強盜有何不同。

▲盤商開車偷摘5千斤韭菜。（圖／民眾提供）

▲林姓菜農看到種植的韭菜被偷感到心痛。（圖／民眾提供）

事後蕭男氣得在網路po文尋找兇手，見到都沒有人願意承認，於是報警抓人，蘇男見事跡敗露，才坦承所為，但一切都為時已晚，由於偷竊為公訴罪，警方將傳喚蘇男到案說明，訊後將移送彰化地檢署法辦。

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