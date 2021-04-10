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國際醫療衛生促進協會改選　交棒新任李偉強理事長

▲國際醫療衛生促進協會改選，新任理事長李偉強(右一)，前任理事長邱文達(右二)，監事長由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師連任(左一)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際醫療衛生促進協會改選，新任理事長李偉強(右一)，前任理事長邱文達(右二)，監事長由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師連任(左一)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際醫療衛生促進協會創會理事長為前衛福部長邱文達，帶領台灣醫界在國際醫療嶄露頭角，協會於4月9日進行改選，由台北榮總李偉強醫師當選第3屆理事長，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師連任監事長。

國際醫療衛生促進協會特別邀請台灣醫師在美國政府擔任官員層級最高的美國衛生部前副部長林元清醫師演講，林元清醫師於台北醫學大學畢業之後，赴美擔任約翰霍甫金斯大學骨外科醫師，也擔任過美國洛杉磯聖瑪利諾市三任市長，獲得美國總統青睞，繼而擔任美國衛生部副部長，成為影響全美醫療政策福利的政治家。林元清醫師開心簽書贈送自傳「白雲度山」給北醫學弟王正坤醫師，以自己在美國努力奮鬥的歷程，來勉勵台灣醫界同仁兢兢業業，自強不息。

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國際醫療衛生促進協會的會員包含全國各大醫院、醫師、外貿協會、醫策會與醫療產業人士等，包含台大醫院、北醫、榮總、長庚、三總、馬偕、中國醫大、中山醫大、彰基、秀傳、成大、奇美、高醫、義大等全國各層級醫院。

▲國際醫療衛生促進協會改選，新任理事長李偉強(右一)，前任理事長邱文達(右二)，監事長由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師連任(左一)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國衛生部前副部長林元清醫師（右一）贈書自傳「白雲度山」，給北醫學弟王正坤醫師，以自己在美國努力奮鬥的歷程，來勉勵台灣醫界同仁兢兢業業，自強不息。

會員最有興趣的議題，是關於新冠肺炎COVID-19疫情的現況與未來，大家紛紛請教邱文達理事長關於美國對於疫苗與開放國界的現況與未來。邱文達理事長表示，美國疫情控制與疫苗進展都很好，死亡率一直下降，加州規劃在6月會開放迪士尼樂園與各種公共場所，讓民眾恢復正常社交休閒生活。關於疫苗護照的問題，美國政府不發疫苗護照，以免涉及洩漏個人隱私，但是航空公司可以自己決定是否要求旅客出示注射疫苗的證明，所以各國邊境的控管，因國情不同而不同。

新任理事長李偉強醫師表示，每年都會舉辦國際醫療典範獎，選出國際醫療衛生奉獻、國際人道救助或醫療外交成效卓著者，每年都有數十家醫院前來角逐。隨著醫療產業的多元發展，未來規劃跟醫療產業結合，醫療相關的生技公司與資通訊公司，能夠成功建立品牌，名揚國際者，也歡迎來參加角逐，鼓勵醫療產業向國際進軍，讓台灣醫療生技產業打入國際市場。

▲國際醫療衛生促進協會改選，新任理事長李偉強(右一)，前任理事長邱文達(右二)，監事長由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師連任(左一)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師連任監事長，王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，是皮膚科專科醫師與企管博士。王正坤醫師表示國際醫療特色是超越國界，進行不同國家醫療的連結，重點是改善全世界所有人的健康狀況和實現健康平等，降低各種全球性疾病對於壽命的威脅。這次新冠肺炎COVID-19疫情衝擊，確實改變各種醫療面貌，例如醫療觀光就因此幾乎停擺，病人很難跨越國界，但是隨著疫情慢慢結束，醫療觀光將會再次活絡，跨國治病、健檢或接受醫學美容治療的人數會再次增加，而機會是留給準備好的人，當開放國界時，擁有最好醫療品質的台灣將會再次迎來國際客人。


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