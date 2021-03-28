央視起底BCI金主　「美國國際開發署」資助百萬美金

▲央視揭秘「抵制新疆棉」的BCI背後金主是美國。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

新疆棉爭議越演越烈，大陸央視27日「起底」事件導火線機構 「良好棉花發展協會」(Better Cotton Initiative)。文章指出，BCI成立之初是全球性非營利的國際性會員組織，不過，現在的幕後金主之一是美國國際開發署（USAID）。報導提到，美國國際開發署是自稱貫徹美國外交政策支援非軍事項目的獨立機構，該組織在2016年時，曾提供BCI資金共100萬美元。

央視報導，BCI全稱為 「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative），2009年成立於瑞士日內瓦，是一家全球性非盈利的國際性會員組織，初衷是希望農民能學會有效用水、保護環境、減少化學物質的使用，提倡「體面勞動」等。

到了2020年5月初，BCI全球會員數已達到1953家。其中不乏國際知名一流品牌，也因為其影響力擴大，能否拿到BCI「認可牌照」會直接影響服裝企業在國際上的銷量。報導分析，這也解釋為什麼此次BCI對新疆棉花進行攻擊，會引起許多國際服裝品牌跟風。

▲瑞典國際快時尚品牌H&M捲入新疆棉花爭議。（圖／路透）

報導指出，BCI既不控制產能，也不掌握技術，更不接觸市場，能在棉花界重要地位全因為它已經從

「非盈利組織變」成「謀求盈利的組織」，其背後金主之一是美國國際開發署（USAID）。

報導提到，美國國際開發署ㄞUSAID）自稱貫徹美國外交政策支援非軍事項目的獨立機構，該單位在2016年提供BCI共100 萬美元的資金。

報導還質疑川普政府在位時，就曾以強制勞動為藉口，禁止進口金將棉花、番茄等產品，之所以挑棉花下手，就是因為中國棉花領域的發展，正威脅美國的國際定價權，「新疆棉花又是中國棉花生產的主力軍，因此成為被攻擊的對象。」

據統計，2020/2021年度，中國棉花產量約595萬噸，其中新疆棉花產量520萬噸，佔其境內產量比重約87%，全球的20%。《新華視點》報導，中國現在已經是全球第二大棉花生產國。

▲日本無印良品也捲入抵制新疆棉風暴。（圖／路透社）