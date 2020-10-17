日擬將「福島第一核電」廢水排大海！全漁連怒：將造成毀滅性影響

▲日本政府將於月底前，決定是否排放福島核電廠廢水。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京17日綜合外電報導

日本政府有意在本月底前決定，將發生核子事故的福島第一核電廠核廢水排放入海，此舉不僅引發周邊國家憂慮，連日本全國漁業協同組合連合會（全漁連）也再度表達強烈反對態度。

日本東京電力公司福島第一核電廠2011年311大地震遭受海嘯侵襲，發生核子事故，核廢水是冷卻原子反應爐內熔融核燃料棒時產生的汙染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質的水。目前在福島第一核電廠腹地內貯藏逾百萬噸核廢水，且以每天約170噸的容量持續增加。

日本時事通信社報導，全漁連會長岸宏昨天前往日本政府農林水產省，與農林水產大臣野上浩太郎會談。岸宏對福島第一核電廠核廢水欲排入大海一事，再度表達強烈反對態度。

岸宏說，此舉一定會帶來「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感），恐怕也會對漁業帶來毀滅性影響，反對將核廢水排入大海。

不過，日本政府目前已確定政策方向，本月底前就會決定將核廢水排入大海，看來可能不會顧及漁業相關人士對此舉憂慮。

野上說，「（全漁連）擔心風評是當然的事」，表達出對全漁連立場的一定理解；他還說，為了震災重建，最優先事項就是不讓漁業者的努力白費，應該來研究處理方法及「風評被害」的因應對策。

▲日本全漁連深怕核廢水排放後，會對漁業帶來毀滅性影響。（圖／CFP）



岸宏已於15日拜會內閣官房長官、環境大臣、經濟產業大臣；昨天稍早也拜會復興大臣，向上述首長重申反對核廢水排入大海。

從2011年福島第一核電廠發生舉世震驚的核子事故以來，核電廠座落的福島縣仍無法化解外界疑慮，至今9年多來福島縣漁業仍無法正式恢復捕撈作業。

另一方面，包括中國、韓國等部分國家或地區仍對輻射有所疑慮，至今持續管制日本部分縣產的農林水產物品進口該國或地區。

即便歐盟及澳門等地已相繼放寬進口管制規範，但一旦核廢水開始排入大海的話，說不定又會讓世界各國或地區強化管制，這也將危及日本政府希望在2030年達成農林水產物品及食品出口5兆日圓（約新台幣1.36兆元）的目標。

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