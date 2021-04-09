快訊／2司機交流道上演「地板動作」　網友嚇壞：要打去練舞室打

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區交流道9日4時許爆發一起行車糾紛，兩名小貨車男駕駛因為爭道引燃怒火，雙方將車子停在外線車道，在馬路直接上演「地板動作」互毆，完全不顧一旁大貨車頻頻駛過，被民眾直擊拍下後上傳《爆料公社》稱「一言不合就下車跳舞」，引起熱烈討論；轄區警方雖未接獲報案，但已聯繫上其中一方駕駛，將通知其到案，全案將依社會秩序維護法第87條第2項究辦。

▲五股交流道旁2名貨車司機因行車糾紛上演地板動作。（圖／翻攝自爆料公社）

網友看到後留言調侃說，「決戰紫禁之巔」、「很危險，因為打架而被撞，划不來」、「不要打了，要打去練舞室打」、「旁邊車子這麼多，如果打一打不小心滾到旁邊去......」、「看他倆十指交扣，左抱右擁的，真羨煞旁人」、開車開到一半 突然想battle，突然想尬舞」。

警方在網路上發現有民眾貼文後，雖然沒有接獲報案，仍主動調查並將通知雙發當事人到案說明，身穿紅衣的葉姓車主（52歲）初步表示是因遭對方逼車，才會下車理論爆發肢體衝突，雙方目前尚未針對傷害部分提起告訴，但徒手傷害已觸犯社會秩序維護法第87條第2項，警方將依規定移送裁罰；另車輛停於路中之行為，警方亦依道路交通處罰條例第43條無故於路中停車告發，處新台幣6000元以上24000元以下之罰緩。

蘆洲警方呼籲，遇有糾紛情事請平心靜氣處理，若需警方協助可立即報警，若意圖滋事，警方必嚴正執法，捍衛民眾安居樂業的權利。

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