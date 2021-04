前NFL球員槍殺名醫祖孫5人後輕生　父悲訴：美式足球毀了他

▲亞當斯曾於2010年至2015年效力多隻NFL球隊。(圖/達志影像/美聯社)

美國近期多起槍擊命案震驚社會,南卡羅來納州(South Carolina)7日又發生一起死亡暴力事件,前職業美式足球(NFL)球員亞當斯(Philip Adams)槍殺5人,包括一名受當地民眾愛戴醫生,事後返家並舉槍自殺。亞當斯父親阿朗左表示,亞當斯槍殺行為歸咎於美式足球,「他曾經是個安靜的好孩子,是美式足球毀了他。」

約克郡警長托爾森(Kevin Tolson)表示,32歲的亞當斯7日下午在室外向2名空調技師開槍,造成其中一人死亡,之後強行闖入萊斯利(Robert Lesslie)醫師家中,槍殺70歲萊斯利醫生、69歲妻子芭芭拉(Barbara Lesslie)及兩名5歲和9歲的孫子,事後返回1公里以外住家,舉槍輕生,共計6死。

萊斯利醫師曾擔任溫斯洛普大學(Winthrop University )指導醫師,更在社區創辦臨終關懷及到府醫療服務,廣受當地居民景仰。溫斯洛普大學校長海德(George Hynd)透露,萊斯利醫師對學校貢獻極大,「特別是學生,長期受到他的照顧。我會永遠感謝他在新冠疫情下對學校的建議和支持。」

托爾森強調,亞當斯犯案動機仍待釐清,也正在確認他是否為萊斯利醫師的病患,「這件事對我們任何人都說不通。」他表示,萊斯利醫生是「社區的支柱」,「他過去在診所裡治療過我,認識我們每一個人,也對大家都非常尊重。」

亞當斯父親阿朗左(Alonzo Adams)把兒子的行為歸咎於美式足球,「他曾經是個安靜的好孩子,是美式足球毀了他。(I think the football messed him up.)」

亞當斯曾於2010年至2015年在美國美式足球聯盟效力於多支球隊,包括舊金山49人、西雅圖海鷹隊、奧克蘭突擊者隊、紐約噴射機隊和亞特蘭大獵鷹隊,但在新秀球季就出現腳傷,更經歷2次嚴重腦震盪,球員職涯並不順利。亞當斯經紀人凱斯特林(Scott Casterline)透露,亞當作為球員時就常孤立自己,「他在新秀那年受了傷,被球隊踢掉,造成身心靈方面恥辱,離開這件事情對他很困難,尤其他是個如此真心投入的人。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

