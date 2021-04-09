前NFL球員槍殺名醫祖孫5人後輕生　父悲訴：美式足球毀了他

▲亞當斯曾於2010年至2015年效力多隻NFL球隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國近期多起槍擊命案震驚社會，南卡羅來納州（South Carolina）7日又發生一起死亡暴力事件，前職業美式足球（NFL）球員亞當斯（Philip Adams）槍殺5人，包括一名受當地民眾愛戴醫生，事後返家並舉槍自殺。亞當斯父親阿朗左表示，亞當斯槍殺行為歸咎於美式足球，「他曾經是個安靜的好孩子，是美式足球毀了他。」

約克郡警長托爾森（Kevin Tolson）表示，32歲的亞當斯7日下午在室外向2名空調技師開槍，造成其中一人死亡，之後強行闖入萊斯利（Robert Lesslie）醫師家中，槍殺70歲萊斯利醫生、69歲妻子芭芭拉（Barbara Lesslie）及兩名5歲和9歲的孫子，事後返回1公里以外住家，舉槍輕生，共計6死。

萊斯利醫師曾擔任溫斯洛普大學（Winthrop University ）指導醫師，更在社區創辦臨終關懷及到府醫療服務，廣受當地居民景仰。溫斯洛普大學校長海德（George Hynd）透露，萊斯利醫師對學校貢獻極大，「特別是學生，長期受到他的照顧。我會永遠感謝他在新冠疫情下對學校的建議和支持。」

托爾森強調，亞當斯犯案動機仍待釐清，也正在確認他是否為萊斯利醫師的病患，「這件事對我們任何人都說不通。」他表示，萊斯利醫生是「社區的支柱」，「他過去在診所裡治療過我，認識我們每一個人，也對大家都非常尊重。」

亞當斯父親阿朗左（Alonzo Adams）把兒子的行為歸咎於美式足球，「他曾經是個安靜的好孩子，是美式足球毀了他。（I think the football messed him up.）」

亞當斯曾於2010年至2015年在美國美式足球聯盟效力於多支球隊，包括舊金山49人、西雅圖海鷹隊、奧克蘭突擊者隊、紐約噴射機隊和亞特蘭大獵鷹隊，但在新秀球季就出現腳傷，更經歷2次嚴重腦震盪，球員職涯並不順利。亞當斯經紀人凱斯特林（Scott Casterline）透露，亞當作為球員時就常孤立自己，「他在新秀那年受了傷，被球隊踢掉，造成身心靈方面恥辱，離開這件事情對他很困難，尤其他是個如此真心投入的人。」

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