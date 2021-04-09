有蜘蛛！她開槍掃射朋友家　5歲小妹「脖子噴血」染紅上衣

▲美國29歲女子在友人家中看見蜘蛛，竟瘋狂開槍掃射，打中朋友的5歲女兒。（圖／翻攝GoFundMe、Twitter@MobileALPolice）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州發生一起可怕案件，29歲的特羅妮莎（Tronisha Ellis）在友人家中看見蜘蛛，竟立刻開槍掃射，子彈擊中朋友5歲女兒贊達雅（Zendaya Cook）的頸部。小妹妹脖子後方與側邊都受到槍傷，當場血流如注，甚至染紅上衣，幸好被緊急送醫救治，撿回一命。

綜合外媒報導，此案發生於3月2日，女童父親布蘭登（Brandon Cook）與弟弟當時也在屋內，但沒有受傷。贊達雅目前已經出院，可望完全康復，卻飽受創傷後壓力症候群（PTSD）之苦，即使在家裡也時常感到莫名恐懼，幾乎不再開口說話。

MPD made an arrest in reference to the shooting of a 5-year-old victim who was shot in the 700 block of Marine Street. The suspect is identified as 29-year-old Tronisha Ellis. pic.twitter.com/duPamTiWht — Mobile Police (@MobileALPolice) March 2, 2021

特羅妮莎8日出庭，被指控謀殺未遂，必須接受心理健康評估。她因另外一項罪行正在緩刑期間，因此如今不得保釋，直到下次出庭前都將被關在監獄裡。

女童母親卡妮莎（Kaneesha Cook）在募資平台GoFundMe上發起活動，希望籌錢搬到更安全的地方，協助孩子度過難關。她透露，不只是贊達雅，3個孩子都因為這場意外飽受折磨，「他們都很害怕，不再認為家裡是安全的地方」。

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