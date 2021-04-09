賓士驚天一撞300戶停電！木柵變電箱噴倒　恍神駕駛：有吃血糖藥

記者邱中岳／台北報導

1名賓士車駕駛，在8日晚上10時許，開車行經北市文山區木柵路三段，竟然直接撞上路旁的變電箱，整台賓士左車頭當場全毀，警方到場後也對車上駕駛進行酒測，最後酒測值為0.08，駕駛表示，自己沒有喝酒，但有服用降血糖的藥物。

警方調查，58歲的周姓賓士車駕駛，在8日晚上10時許，開車行經木柵路三段時，不慎撞上路邊的變電箱，直接將變電箱撞歪，巨大的聲響也引起民眾注意報警，因案發地鄰近警局150公尺左右，警局內的警員聽聞聲響也趕忙前往查看。

▲賓士車駕駛直接撞歪變電箱，酒測值0.08，表示沒有喝酒，但有吃降血糖的藥物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，賓士車左車頭直接將變電箱撞歪，地上也滿是撞擊後噴灑的碎片，警方也隨即對周姓駕駛進行酒測，最後酒測值為0.08，警方事後詢問周男，周男表示自己並沒有喝酒，但是有服用降血糖的藥物，也不知道自己為何有微量酒精反應。

▲賓士車駕駛撞歪變電箱，駕駛指出當時精神不濟，所以才會恍神撞歪變電箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

周姓駕駛事後坦承，因為案發時只有自己一個人開車，而當下精神狀況不好，所以才會突然恍神直接撞上路邊的變電箱，撞上後也自行脫困，事後警方也通知相關單位前來處理。

賓士車因撞上變電箱，造成附近約3百多戶受影響，而影響時間從8日晚上10時許至9日凌晨3時許，經台電搶修後才恢復供電。

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