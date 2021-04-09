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享鴨推出媽媽專屬烤鴨花禮！卡片＋澎湃美食表孝心

▲▼享鴨,母親節,媽媽,烤鴨,王品。（圖／享鴨提供）

▲「享鴨」於母親節前推出新版十人套餐，更澎湃更大氣，適合家族或公司聚餐。

圖、文／享鴨提供

繼去年情人節有烤鴨花束，今年來「享鴨」過母親節，推出媽媽專屬的烤鴨花禮，進入享鴨LINE官方帳號DIY電子卡片，除了可以立刻傳給媽媽，即日起開放訂位5/7-5/9的位子，吃烤鴨還可以幫你印出你DIY的實體卡片，連同花禮一起獻給媽咪！同時享鴨也於5/7母親節前推出新版的十人套餐，分為「$5,280元歡聚豐年宴」跟「$7,280元盛情山海宴」兩種價位，納入享鴨經典好菜之外，在份量跟擺盤上也做了調整，更澎湃更大氣，適合家族或公司聚餐。

近年「烤鴨」已成為亞洲美食的重要指標。而一直致力於突破傳統烤鴨框架的王品集團新創中式餐飲品牌「享鴨」，除了之前轟動一時的百變吃法，讓消費者突破傳統烤鴨的餅皮單一吃法外；這次送出的烤鴨花禮不只外型吸睛，希望讓年輕吃貨用最新潮的花禮，傳達對媽媽的愛。

▲▼享鴨,母親節,媽媽,烤鴨,王品。（圖／享鴨提供）

▲母親節享鴨送出的烤鴨花禮不只外型吸睛，更能傳遞對媽媽的愛。

大家平常都不敢對媽媽表達愛，甚至因為忙碌而忘了多關心媽媽，其實媽媽最需要的是我們的暖心陪伴，透過卡片，跟長輩一定會用的LINE，動動手指就可以簡單自製卡片，讓媽媽感受到你的心意。享鴨特別於4/12至5/31推出LINE線上電子卡片客製，讓大家趁這段期間多關心媽媽。烤鴨花禮延續享鴨百變吃法，採用新鮮葉菜包裹美味片鴨，點綴美乃滋跟松露，獻給5/7-5/9來店過母親節的媽媽們，只要在指定時間前訂位完成跟上傳LINE卡片，當天用餐還可以一次獲得烤鴨花禮跟實體卡片。想要外帶套餐回家享用的朋友，只要來店出示LINE電子卡片就可以獲得烤鴨花禮。數量有限，送完為止。

▲▼享鴨,母親節,媽媽,烤鴨,王品。（圖／享鴨提供）

▲當天用餐還可獲得烤鴨花禮跟實體卡片，線上客製電子卡片，讓媽媽感受滿滿心意。

每逢母親節遇到客滿，一位難求的頭大問題，享鴨也透過外帶讓饕客把好的「享」鴨體驗直接帶回家。並提供外帶套餐，僅出示LINE電子卡片即獲得媽媽專屬烤鴨禮。讓每個想跟媽媽來場浪漫家宴的家庭，也能有美食花束點亮溫韾氛圍！

▲▼享鴨,母親節,媽媽,烤鴨,王品。（圖／享鴨提供）

▲享鴨暖心提供，想跟媽媽來場家中浪漫約會的你，澎派外帶「享」宴。

想要在母親節好好寵溺媽媽嗎? 簡單三步驟，讓您搶先預定母親節烤鴨花禮！

STEP1.訂位母親節（5/7～5/9）
STEP2.網路申請（4/25前）：5/7～5/9幫你印出LINE製作的實體卡片送給媽媽！
STEP3.活動期間帶媽媽來店消費套餐：現場招待媽媽專屬烤鴨花禮跟實體卡片

活動名稱：只享好好陪你
開放訂位：即日起訂5/7～5/9位子（贈品數量有限，贈完為止）
活動方式：來享鴨過母親節，為您獻上媽媽專屬客製烤鴨禮物跟獨一無二的卡片。

訂位連結：https://pse.is/3cjw4s

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