　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

▲陳姓婦人在兒童節當天祭祖後誕下龍鳳胎。（圖／部立南投醫院提供）

▲陳姓婦人在兒童節當天祭祖後提早誕下龍鳳胎。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投陳姓孕婦預產期在5月，但因懷的是龍鳳胎，預計4月底安排剖腹，孰料在清明連假期間的4日上午竟在家破水，到院急診剖腹產後，姐弟倆平安在兒童節誕生；部立南投醫院指出，一般雙胞胎早產機率較高，院方提供全時段24小時婦產科接生和小兒急診醫療服務，與爸媽們共同守護生命。

34歲的陳婦表示，當時剛好拜完祖先就破水，並不感覺疼痛，甚至以為是尿失禁；跟先生反應狀況後，兩人騎機車到院急診，醫師檢查後就說要緊急剖腹，陳婦沒想到孩子迫不及待選擇在兒童節出生，直呼好巧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳姓婦人在兒童節當天祭祖後提早誕下龍鳳胎。（圖／部立南投醫院提供）

▲陳姓婦人在兒童節當天祭祖後提早誕下龍鳳胎。（圖／部立南投醫院提供）

婦產科醫師黃子菲表示，誰都不易準確預測孩子何時降世，但雙胞胎基本上早產機率較高，剖腹產對母子相對安全；且因陳婦已懷孕35週，胎兒肺泡成熟、胎心音檢查也正常，經超音波檢查，發現比較下面的寶寶羊水幾乎流光，因此團隊評估後安排緊急剖腹產。

黃子菲說因這對姊弟屬早產，為預防感染，出生後隨即交由兒科醫師接手照護，目前收治病嬰室照護；他提及連假期間還有一案是在凌晨時腹痛，合併出血，經超音波檢查顯示，產婦子宮底部分胎盤剝離，而隨剝離擴大會影響血流供應和胎兒健康，也緊急安排剖腹，最後母子均安。

►可與其他Apple裝置一起使用，功能更多

►自來水變泥漿！日月潭原水濁度飆高　伊達邵居民諷：挖到石油

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►尿褲子被爸媽關進浴室…南投3歲雙胞胎弟遭虐渾身傷！搶救11天亡

►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇　自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

短裙妹客運睡翻！「A字型開腿」爽佔2位　他一轉頭尷尬：忍到台北

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

不再是萬年委員！　健保會第5屆名單大換血「46.2%新上任」　

迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

雲林東勢鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　2153隻全撲殺

公費新冠疫苗最快下周轉自費　指揮中心公布「接種收費標準」

自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

短裙妹客運睡翻！「A字型開腿」爽佔2位　他一轉頭尷尬：忍到台北

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

不再是萬年委員！　健保會第5屆名單大換血「46.2%新上任」　

迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

雲林東勢鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　2153隻全撲殺

公費新冠疫苗最快下周轉自費　指揮中心公布「接種收費標準」

自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

生活熱門新聞

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

錄取台積電後被原公司慰留　他想反悔被罵翻：絕對黑掉！

半筋半肉牛肉麵25元　餐廳曝光竟是連鎖店

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

都市傳說成真！高雄夜市牛排麵換5顆蛋

女大生喉嚨飄「死魚味」！求醫驚見「爆米花」

辭修高中校長回應了！歸還「骨董手機」沒收物惹議

女友分手完「搭上太魯閣追夢」　男一聽死訊崩潰

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

打1隻蚊子！Apple Watch「警告很嚴重」

更多熱門

相關新聞

5汪開拆家同樂會！見媽露同款憨笑

5汪開拆家同樂會！見媽露同款憨笑

高雄飼主姚寶寶家中不時會發生「拆家事件」，兒童節這天她一到客廳就發現滿地都是碎屑、受害娃娃，家中5隻狗狗則露出同款的吐舌憨笑，一臉驕傲的模樣彷彿剛剛開完慶祝兒童節的派對，有趣又令人頭痛的畫面讓飼主有些無奈，苦中作樂表示，「要幫你們叫兒童餐嗎？」

「以功代金」做功德 成果佳

「以功代金」做功德 成果佳

北京「睡城」不敵疫情　房價爆膝斬

北京「睡城」不敵疫情　房價爆膝斬

台南清明連假公墓火災大幅下降

台南清明連假公墓火災大幅下降

謝謝老闆！ 廣東土豪掃墓每人發1萬6現金

謝謝老闆！ 廣東土豪掃墓每人發1萬6現金

關鍵字：

清明兒童節龍鳳胎剖腹

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面