龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

▲陳姓婦人在兒童節當天祭祖後提早誕下龍鳳胎。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投陳姓孕婦預產期在5月，但因懷的是龍鳳胎，預計4月底安排剖腹，孰料在清明連假期間的4日上午竟在家破水，到院急診剖腹產後，姐弟倆平安在兒童節誕生；部立南投醫院指出，一般雙胞胎早產機率較高，院方提供全時段24小時婦產科接生和小兒急診醫療服務，與爸媽們共同守護生命。

34歲的陳婦表示，當時剛好拜完祖先就破水，並不感覺疼痛，甚至以為是尿失禁；跟先生反應狀況後，兩人騎機車到院急診，醫師檢查後就說要緊急剖腹，陳婦沒想到孩子迫不及待選擇在兒童節出生，直呼好巧。

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▲陳姓婦人在兒童節當天祭祖後提早誕下龍鳳胎。（圖／部立南投醫院提供）

婦產科醫師黃子菲表示，誰都不易準確預測孩子何時降世，但雙胞胎基本上早產機率較高，剖腹產對母子相對安全；且因陳婦已懷孕35週，胎兒肺泡成熟、胎心音檢查也正常，經超音波檢查，發現比較下面的寶寶羊水幾乎流光，因此團隊評估後安排緊急剖腹產。

黃子菲說因這對姊弟屬早產，為預防感染，出生後隨即交由兒科醫師接手照護，目前收治病嬰室照護；他提及連假期間還有一案是在凌晨時腹痛，合併出血，經超音波檢查顯示，產婦子宮底部分胎盤剝離，而隨剝離擴大會影響血流供應和胎兒健康，也緊急安排剖腹，最後母子均安。

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