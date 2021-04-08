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陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

▲▼太魯閣號事故罹難者頭七法會，各界前來獻香致意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲太魯閣號事故罹難者頭七法會，各界前來獻香致意。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台鐵408次太魯閣翻覆意外釀50死，民進黨立委陳歐珀等人提案要求建立紀念碑。對此，國民黨立委李貴敏呼籲，撫恤的錢還沒發出去，別再搞紀念碑了，愛心捐款一定要落實專款專用，普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？紀念碑又有何用？

針對翻覆意外提案設立紀念碑，李貴敏在臉書表示，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？自己一直堅持政府募款捐款賬戶一定要「專款專用」，就是因為擔心善款無法送到罹難者手上，而會被亂花掉。

對於紀念碑的設立，李貴敏主張，提案委員和民進黨政府是不是該先講清楚，會不會用大家捐獻的善款來辦？還是由提案委員或政府承擔？

台灣最美的風情是「人」，沒人會反對愛心捐款。李貴敏說，但大家捐錢是因為希望幫助罹難者，只有「專款專用」於罹難者家屬及傷者，才能協助他們共度難關，也唯有如此，才符合捐款的本旨。

李貴敏舉例，2年多前普悠瑪出軌慘劇猶歷歷在目，一位罹難者家屬曾表示，「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討。」事實上，普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？紀念碑又有何用？

她感嘆，總有人花起善款或公帑都顯得輕鬆無負擔，就別說紀念碑或紀念公園了，只要扯得著關係的都可以拿來用。高雄氣爆案的善款運用爭議不就如此？足以挽救人命卻始終未建置的「全自動邊坡監控系統」，只要2億而已仍在拖延。

李貴敏批評，政府施政只重「宣傳」而輕「實質」，只在乎重妝點門面並輕撫傷亡，更無視人民安全。在國際批評台灣基礎建設落後之際，對於只會讓人民疑慮的「政府募款」，就別再一意孤行，製造不必要的爭議吧。

▼陳歐珀提案建立太魯閣號翻覆紀念碑。（圖／翻攝自李貴敏臉書）

▲▼陳歐珀提案建立太魯閣號翻覆紀念碑。（圖／翻攝自李貴敏臉書）

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