中國「奪命連環call」16通施壓惠恕仁　林俊憲譏：是在焦慮嗎？

▲帛琉總統惠恕仁訪團離台 。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）日前結束訪台行程，返國後接受法新社專訪提到，中國曾連續打16通電話給他施壓，目的為阻止台帛友好。對此民進黨立委林俊憲表示，中國「奪命連環call」的行為，究竟是施壓還是焦慮呢？

林俊憲今天在臉書表示，惠恕仁近期受訪爆料，去年大選期間接到大量來自中國的施壓電話，甚至連總統本人都接到了16通，而且劈頭就直接嗆總統的友台作為「非法」，這種做法當然引起帛琉非常大的不滿，反而更堅定與台灣站在一起的決心。

林俊憲說，帛琉在1994年獨立，並在1999年與台灣建交，20多年來一直是與台灣關係最密切的夥伴，即使在中國的威脅利誘下也未改變和台灣之間的關係。惠恕仁上任後第一次出訪就來到台灣，更可見兩國友誼之深厚。

他分析，中國這種「奪命連環call」的行為，與其說是威脅，其實更像是一種焦慮，一種面對台灣國際地位上升、自己卻被邊緣化而產生的焦慮。其實近年來中國的國際聲譽會越來越差，多半是自己的戰狼外交造成的，怪不得別人，打再多電話也只是讓人更厭惡而已，還是回去檢討自己那種天朝上國的態度再說吧。