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老公視訊眼神狂飄…眼鏡反射「這2字」劈腿露餡！他秒哭求原諒

▲▼眼鏡,鏡框,鏡片。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 女子從眼鏡鏡框發現老公劈腿。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南日前發生一起離譜事件，一對夫妻因工作分隔兩地，每天靠視訊維繫感情，女方注意到老公有時視訊並不專心，起初不以為意，直到有天透過畫面發現，老公眼鏡鏡框反射出可疑的字樣，才發現自己竟被劈腿。

根據當地媒體《Ngoi Sao》7日報導，一名女子日前在臉書發文指出，「如果老公有外遇，妳遲早會發現。」原來她的丈夫在外地工作，每月固定匯錢給她，每天也會打視訊電話給她，一直聊到入睡前，在外人眼中是個愛家愛老婆的好男人，沒想到外遇的事實因眼鏡而露餡。

女子最近發現，老公視訊時越來越無法集中精神，儘管嘴上會回應她，眼神卻會飄來飄去。她知道對方本就會將視訊軟體的視窗關到最小，一邊使用電腦上網，因此原先沒有想太多，直到事發當天，她竟從畫面中看到老公的眼鏡反射出通訊軟體的對話框，而鏡框正好反射出親暱的「寶貝」二個字。

眼鏡上的倒影讓女子馬上意識到，老公有了外遇對象，隨即掛掉電話，關機後哭了一晚。隔天早上她將手機開機，看見老公打來的數十通未接來電，便告訴對方，「我全都知道了」，老公馬上哭著向她道歉。但她已起了離婚的念頭，因此將當時截下老公眼鏡的畫面分享到社群媒體上，引起網友熱議。

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