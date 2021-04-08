呱吉怒揭無良粉專以「罹難者名義」騙捐款　家屬說話了...

▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者黃國霖攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

今天是台鐵太魯閣號翻覆事件頭七，意外一共造成50人罹難，其中一位罹難者為消防特考班學員黃法喆。有臉書粉專「Kuso宅卡啦」貼出黃法喆的故事，並附上捐款連結，企圖打著罹難者的名義騙捐款，甚至刪掉黃法喆妹妹在該貼文底下的澄清留言，讓台北市議員邱威傑（呱吉）氣憤轉分享。

「Kuso宅卡啦」在今天上午PO出一篇提及黃法喆故事，貼出無償捐款連結的貼文，內容提及黃法喆故事與思念，並在結尾留下無償捐款連結，強調「法喆，這是為了你」，請求粉絲支持他們的新企劃。

對此，呱吉看到該篇貼文後，轉發文章並強力譴責，並請民眾協助檢舉這個粉專。他寫下，在黃法喆頭七的日子，「Kuso宅卡啦」發了悲天憫人的文章，甚至還開了一個「捐錢給自己」的帳戶非常惡質。

呱吉補充，黃法喆的妹妹也有在底下留言還被刪除，他認為，光這點就知道這個粉專有問題。隨後呱吉在臉書補充，自己是在上午看到這篇文，現在才有空罵，但似乎粉專已經知道羞恥下架。

但據《民視》報導，黃法喆妹妹受訪澄清，起初認為是不認識的人所為，當下很氣憤有人趁火打劫，利用哥哥黃法喆名義來騙愛心。

報導指出，黃法喆妹妹透露，原本姐姐已至警局作筆錄提告詐欺，但後經電話釐清為「親友」所貼，誤會一場；但親友所貼的文仍未經父母同意，已請該粉專撤掉文章。她呼籲，他們並無跟任何團體合作來募款，請大家不要受騙上當。

▼呱吉砲轟有心人士欲騙愛心捐款。（圖／呱吉臉書）

