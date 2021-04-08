　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉怒揭無良粉專以「罹難者名義」騙捐款　家屬說話了...

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者黃國霖攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

今天是台鐵太魯閣號翻覆事件頭七，意外一共造成50人罹難，其中一位罹難者為消防特考班學員黃法喆。有臉書粉專「Kuso宅卡啦」貼出黃法喆的故事，並附上捐款連結，企圖打著罹難者的名義騙捐款，甚至刪掉黃法喆妹妹在該貼文底下的澄清留言，讓台北市議員邱威傑（呱吉）氣憤轉分享。

「Kuso宅卡啦」在今天上午PO出一篇提及黃法喆故事，貼出無償捐款連結的貼文，內容提及黃法喆故事與思念，並在結尾留下無償捐款連結，強調「法喆，這是為了你」，請求粉絲支持他們的新企劃。

對此，呱吉看到該篇貼文後，轉發文章並強力譴責，並請民眾協助檢舉這個粉專。他寫下，在黃法喆頭七的日子，「Kuso宅卡啦」發了悲天憫人的文章，甚至還開了一個「捐錢給自己」的帳戶非常惡質。

呱吉補充，黃法喆的妹妹也有在底下留言還被刪除，他認為，光這點就知道這個粉專有問題。隨後呱吉在臉書補充，自己是在上午看到這篇文，現在才有空罵，但似乎粉專已經知道羞恥下架。

但據《民視》報導，黃法喆妹妹受訪澄清，起初認為是不認識的人所為，當下很氣憤有人趁火打劫，利用哥哥黃法喆名義來騙愛心。

報導指出，黃法喆妹妹透露，原本姐姐已至警局作筆錄提告詐欺，但後經電話釐清為「親友」所貼，誤會一場；但親友所貼的文仍未經父母同意，已請該粉專撤掉文章。她呼籲，他們並無跟任何團體合作來募款，請大家不要受騙上當。

▼呱吉砲轟有心人士欲騙愛心捐款。（圖／呱吉臉書）

▲▼呱吉砲轟有心人士欲騙愛心捐款。（圖／呱吉臉書）

ET快訊
快訊／昨才被請回！林長清「今又移送地檢署」關鍵理由曝
快訊／非法移工「阿好」手腳上銬抵看守所　畫面曝光
女YouTuber嗆蔡英文主使太魯閣事故　為了「要謀殺他」
台新妹慶功宴深V「只遮重點」出席！鄉民一看戰袍全瘋了
快訊／國徽與國民黨徽太像　內政部：要調整
好市多這東西太夯！　轉身30秒「大媽就A走了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉櫂豪淚灑質詢台　黃子哲：英系大將只能流淚那人民呢？

香港民眾向太魯閣事故捐款　赴駐港辦遞上善款、慰問信

柯文哲鬆口願捐2個月薪水　質疑「為什麼要給衛福部」

中國「奪命連環call」16通施壓惠恕仁　林俊憲譏：是在焦慮嗎？

太魯閣號司機員袁淳修、江沛峰殉職　黃榮村：最快速度從優撫卹

快訊／AZ疫苗12日擴大接種　柯文哲鬆口：我下週就乖乖去打

遼寧艦台海演訓　陸委會：呼籲北京放棄軍事威嚇手段

立院設置「小外交部」任務編組　游錫堃盼全面推動國會外交

快訊／與國徽太像　內政部：國民黨徽要適度調整

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

劉櫂豪淚灑質詢台　黃子哲：英系大將只能流淚那人民呢？

香港民眾向太魯閣事故捐款　赴駐港辦遞上善款、慰問信

柯文哲鬆口願捐2個月薪水　質疑「為什麼要給衛福部」

中國「奪命連環call」16通施壓惠恕仁　林俊憲譏：是在焦慮嗎？

太魯閣號司機員袁淳修、江沛峰殉職　黃榮村：最快速度從優撫卹

快訊／AZ疫苗12日擴大接種　柯文哲鬆口：我下週就乖乖去打

遼寧艦台海演訓　陸委會：呼籲北京放棄軍事威嚇手段

立院設置「小外交部」任務編組　游錫堃盼全面推動國會外交

快訊／與國徽太像　內政部：國民黨徽要適度調整

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

擋腥夫出門找小三…下秒竟遭「整桶冷水淋頭」！　24歲人妻心死：真的清醒了

《魔法阿媽》睽違23年重返大銀幕！4K修復版出現「熟悉聲音」

林承飛奪完月MVP連3戰吞2K　曾總不擔心：只是週期，他有經驗

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

打電動太專心！「電眼萌汪」饋頭猛盯他秒放搖桿　網：眼神犯規

活潑黑柴嗨跳！　下秒「原地石化」大斷電...網笑：靜止畫面？

BL劇男星遭主管迷姦！　男友門外發怒搥牆：真的很心痛

歐告有禮貌「玩具換零食」！得手就快樂飛逃　網笑：付錢腳步沉重

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

李義祥今年2月早被判刑　高虹安轟林佳龍：還要我提供資料？

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

葉毓蘭提議228公園保存「第8節車廂」

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

保存第8節車廂警示　網翻日本做法對比

人老車老公司老！劉寶傑：台鐵多可怕

台鐵公司化待凝聚共識　政院改革策略曝光

快訊／花蓮縣砲轟中央甩鍋：李義祥有無轉包應是台鐵、工程會查核　

獨／悠遊卡總座邱昱凱年薪300萬挨轟　柯市府定調改成月薪14.3萬

高嘉瑜依偎江宏傑　網友敲碗：在一起

「海軍投稿曝反匿蹤戰機雙基雷達」火方火速處理　邱國正大怒

接棒林佳龍掌交通部？　王國材吐出兩字

捐款近6億！衛福部成立專區「每天11點公佈金額」

為何不讓林佳龍立刻下台？　藍委曝蔡英文算計

更多熱門

相關新聞

顏若芳沉潛　他曾預言：和蝴蝶姐姐一樣銷聲匿跡

顏若芳沉潛　他曾預言：和蝴蝶姐姐一樣銷聲匿跡

對於被媒體拍到和民進黨立委王定宇同居，顏若芳15日表示，記取經驗，房子不再外租，同時為了個人私事影響公務道歉，並自請處分取消對外發言的工作。台北市議員「呱吉」邱威傑就曾預言，顏若芳會和蝴蝶姐姐一樣銷聲匿跡，還有網友留言「預測成功」。

一日北高關注度輸呱吉　柯：很正常

一日北高關注度輸呱吉　柯：很正常

呱吉沉重宣告　歡樂無法黨「解散原因曝光」

呱吉沉重宣告　歡樂無法黨「解散原因曝光」

歡樂無法黨遭廢黨　呱吉：階段性任務完成

歡樂無法黨遭廢黨　呱吉：階段性任務完成

歡樂撐不到兩年　「歡樂無法黨」遭內政部廢黨

歡樂撐不到兩年　「歡樂無法黨」遭內政部廢黨

關鍵字：

太魯閣號翻覆呱吉黃法喆

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面