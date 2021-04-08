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「被設局說」建商怒！宣明智：評論工程弊案...對號入座亂告

記者羅志華／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智於2016年間，指示兒子宣昶有經營的宣捷生技，從與華盛營建合作的都更案中抽離，最後導致宣捷遭法院判賠2億5500萬元，之後宣明智於受訪中，評論「被設局、被利用、被脅迫」，另遭華盛提告侵害名譽，求償1元、登報道歉，北院8日開庭，宣明智表示，他當時是在說工程揭弊，對華盛「對號入座」感到相當無奈。

▲▼宣明智遭建商提告登報道歉，8日到北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲聯電榮譽副董宣明智，遭建商提告求償1元、登報道歉，8日到北院出庭，認為對方對號入座亂提告。（圖／記者羅志華攝）

華盛律師表示，宣明智接受電視台採訪時，畫面明確秀出華盛公司名稱，且記者提問也應有說到華盛與宣的糾紛，才讓宣明智接著回答「被設局…」等內容，聲請法院向電視台調閱受訪的完整影音。

宣明智表示，當時他講述的內容，並不是依記者提問回答，而是循著前段提及工程揭弊、勞動基金案件，憑自己70年的經驗，評論「被設局、被利用、被脅迫」，對於華盛「對號入座」相當無奈，並指華盛提告求償1元，根本是浪費司法資源，自認講述內容全可接受公評。

宣明智於庭後受訪表示，他將於9日上午在向陽基金會，召開揭弊說明會，並指出本次太魯閣號事件，陸續爆出廠商弊端，若能早點將問題點出，或許憾事就不會發生。

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