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全新「大稻埕碼頭貨櫃市集」明開幕！結合美食、戶外電影院、兒童科學營

▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將於今（8日）正式開幕,大稻埕碼頭,色彩鮮豔的唐山帆船。（圖／水利處提供）

▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將於4月9日重新盛大開幕。（圖／水利處提供，下同）

生活中心／綜合報導

全新大稻埕碼頭貨櫃市集即將於2021年4月9日重新盛大開幕，由深耕文化藝術產業的時藝多媒體進駐營運，除了有「金色三麥」、「哈辣兄弟」美墨餐廳、日式大阪燒「炎炎」等各國料理進駐貨櫃市集外，更注入強大的藝術能量，舉辦假日文創市集、與IP快閃店、戶外電影院、兒童科學營，與各國駐台辦事處共同推廣文化活動，將台灣文化與異國文化共融於此，再次翻轉大稻埕河岸新藝象！

▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將於今（8日）正式開幕,大稻埕碼頭,色彩鮮豔的唐山帆船。（圖／水利處提供）

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▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將比照百貨公司美食街模式，確保全場域的乾淨與清潔。

貨櫃市集開幕，時藝將於4月8日舉辦VIP限定 Opening Party，現場將邀請曾巡迴至澳門、香港、新加坡、馬來西亞等國的知名DJ Riva帶動氣氛，另外也有以曲風多元聞名的Musearch Live Band樂團現場表演；除此之外，Party 也準備了多國餐點、酒水，由美國隊長餐車、淡水酒肉、與溪谷的老闆聯手經營的「酒肉大稻埕」提供巴西風BBQ以及各式精釀啤，金曲歌王荒山亮所經營的美墨餐廳「哈辣兄弟」，日式大阪燒「炎炎」，士林排隊熱門的「家鄉碳烤雞排」以及港式雞蛋仔「我愛豹豹」等。

▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將於今（8日）正式開幕,大稻埕碼頭,色彩鮮豔的唐山帆船。（圖／水利處提供）

▲市集內將有多間攤販進駐。

大稻埕貨櫃市集形象設計以時空膠囊概念發想，將大稻埕百年文化根基與埕區裡的窗花、牌樓建築特色，融合傳統市場中茶葉、布料、藥材等商家印象，除此之外，更結合了周邊景色，如淡水河夕陽、自行車河道的水岸等，嶄新的形象將為大稻埕碼頭帶來更精彩多元的發展。未來營運也將與大稻埕商圈及大同區街區共榮，包含台北霞海城隍廟、台北迪化商圈發展促進會、寧夏夜市觀光協會等。

碼頭貨櫃市集 Opening Party 即將繽紛登場，現場除了精彩表演和豐盛異國料理外，也邀請到奧地利、德國、盧森堡、瑞士、義大利、祕魯、俄羅斯等駐台辦事處代表出席盛會，一同啟動未來的國際文化交流合作。精彩的貨櫃市集即將開幕，是夜晚與周末休閒的新選擇，喜歡的朋友們千萬別錯過囉！更多資訊可至FB或IG搜尋：「大稻埕碼頭貨櫃市集」。

▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將於今（8日）正式開幕,大稻埕碼頭,色彩鮮豔的唐山帆船。（圖／水利處提供）

▲▼一進水門即可看到色彩鮮豔的唐山帆船、線條優雅的拱橋，還設有藍色公路乘船碼頭。

▲全新的「大稻埕碼頭貨櫃市集」將於今（8日）正式開幕,大稻埕碼頭,色彩鮮豔的唐山帆船。（圖／水利處提供）

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