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陸研擬「加稅方案」擴大省級稅收權限　推進印花稅、關稅立法

▲大陸財政部長劉昆投書媒體，將推進地方政府印花稅、關稅立法。（圖／CFP）

▲大陸財政部長劉昆投書媒體，將推進地方政府印花稅、關稅立法。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸財政部長劉昆今（8）日投書媒體稱，為加快現代財稅體制，落實中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案，「積極推進印花稅、關稅等稅收立法。通過稅收立法授權，適當擴大省級稅收管理權限。」

▲納稅,繳稅。（圖／CFP）

▲劉昆提出大陸現階段財政發展規劃。（圖／CFP）

劉昆針對大陸新時代財政稅收政策於《人民日報》刊文指出，積極的財政政策要提質增效，努力保持經濟運行在合理區間，並保持宏觀政策的連續性、穩定性，保持對經濟恢復的必要支持力度，兼顧穩增長和防風險需要，合理安排赤字、債務、支出規模，不急轉彎，把握好時度效。

▲關稅。（圖／CFP）

▲藉由印花稅及關稅立法，大陸省級稅收管理權限將擴大。（圖／CFP）

劉昆表示，按照「資金跟著項目走」的原則，用好地方政府專項債券，提高債券資金使用績效。同時，把科技作為財政支出重點領域，統籌相關資金，支持製造業高質量發展，加快構建自主可控、安全穩定的產業鏈供應鏈。

劉昆一方面在文中提及中央政府「減稅降費」，另一方面則是強調為建立地方稅體系，將推進印花稅、關稅等稅收立法，適當擴大省級稅收管理權限。此外，劉昆也對地方政府隱形債務畫出紅線，強調要保持高壓監管方式，遏止地方政府隱形債務增量。

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