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社會 社會焦點 保障人權

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

記者張君豪／台北報導

日前全台六都接連發生黑幫開槍、丟擲爆裂物等重大治安事件，警政署從3月1日起至3月22日止執行「全國掃蕩賭博洗錢及轉帳水房專案」行動查獲職業賭場16件447人、網路賭博16件352人，以及地下匯兌68件174人、詐騙洗錢水房19件47人，行動並查扣4138萬元。

▲警政署長陳家欽23日下午到刑事局視察全國警掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長陳家欽23日下午到刑事局視察全國警掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長陳家欽23日下午到刑事局視察全國警掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長陳家欽23日下午到刑事局視察全國警掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

根據警方收網的資訊顯示，這波掃黑發現其中有28案件有黑道幫派在幕後，這些經營地下賭博、詐騙水房的幫派包括四海幫海中堂、海竹堂、天道盟太陽會、正義會、濟公會、不倒會、竹聯幫天堂、地堂、三光幫、風飛沙幫、牛埔幫及地區角頭。

警政署署長陳家欽23日下午到刑事局視察掃黑成果時強調：「黑道幫派膽敢為非作歹、絕對一個都不會放過，警方會一波一波地掃、一個一個地抓」全台警方這次行動、包含刑事局偵四大隊會同北市、南市、宜蘭縣共同查獲邱姓主嫌等3人涉嫌經營「巨力」、「泰金888」等多個賭博網站案，現場查扣1,087萬6,100元、支票830萬元、本票1,400萬元及電腦設備等贓證物。

刑事局中打會同中市、嘉義縣市警局共同查獲李姓主嫌等2人涉嫌經營六合彩賭博網站案，現場查扣300萬元及電腦設備等贓證物一批、另外北市、嘉義市警局會同及刑事局中部打擊犯罪中心共同查獲有幫派背景的劉嫌等19人涉嫌經營「歐博娛樂城」網站，供民眾虛擬貨幣簽注案，並查扣電腦設備等贓證物一批。

台北、新北市、桃市警局會同刑事局偵九大隊共同查獲林姓主嫌及其共犯50人，涉嫌利用彩球機經營六合彩及運動簽賭網站案，現場查扣電腦設備等贓證物一批。台中市警方會同彰化、金門縣警局、保二總隊及刑事局偵九大隊共同查獲施姓男子等103人涉嫌網路賭博案，現場查扣300萬元新台幣及簽賭電腦等贓證物。

台北市、新北市警方會同刑事局偵一大隊溯源偵破游姓主嫌等9人涉嫌經營地下匯兌案，不法所得高達2,373萬餘元，警方查扣U盾21個、金融卡21張、存摺22本、及電腦設備等贓證物一批。

刑事局國際刑警科則查獲鄭姓主嫌等5人涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法等案，發現他們利用人頭帳戶洗錢經手不法所得逾5,000萬元，現場查扣賓士車輛2部、贓款19萬8,000元及電腦等贓證物成果頗豐。

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