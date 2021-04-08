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泰國變性正妹要抽兵役籤　「上身全裸」剪短髮報到

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Phinchanida Chumphalai）

▲Phinchanida Chumphalai抽兵役籤。（圖／翻攝自Facebook／Phinchanida Chumphalai）

記者崔子柔／綜合報導

泰國變性正妹Phinchanida Chumphalai近日完成了她的夢想，前往徵兵處報到抽籤，還用短髮樣貌、裸上身出席，最後抽到不用當兵的黑籤，讓她高興地在臉書分享喜悅。

根據《Amarin TV》報導，泰國每年4月會舉辦徵兵抽籤，年滿21歲的男性將抽籤決定是否需要服兵役，紅籤代表要當兵，黑籤則免，而軍方通常會免除變性人的兵役。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Phinchanida Chumphalai）

▲Phinchanida Chumphalai通過兵役體檢，繼續抽籤程序。（圖／翻攝自Facebook／Phinchanida Chumphalai）

Phinchanida Chumphalai 5日在Facebook發文分享，她從小就想知道抽這籤是什麼感覺，近日決定把頭髮剪短，脫掉上衣到徵兵處報到，不過幸好最後抽到的是黑籤，不然她也不知道該怎麼面對軍旅生活。

該則貼文獲得破千次分享，Phinchanida Chumphalai表示，抽完籤後還是會重回女裝打扮，繼續原本的生活，感謝大家的鼓勵與支持。

▼Phinchanida Chumphalai今後將回歸女性樣貌。（圖／翻攝自Facebook／Phinchanida Chumphalai）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Phinchanida Chumphalai）

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