太魯閣號為鑑！侯友宜喊話台鐵：新北293處急需軌道障礙物監測系統





▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者黃國霖攝）

記者羅婉庭／新北報導

鑑於台鐵太魯閣號意外事故，新北市長侯友宜表示，每次事故都要細心檢討、嚴肅改善，完善標誌及障礙物偵測系統，同時針對捷運三鶯線跨國3懸臂橋梁正在施工，包括跨越台鐵路段，要求捷運局以台鐵太魯閣號事故為殷鑑，嚴格落實施工安全防物件墜落意外，避免造成重大傷害。

新北市交通局年初已行文請台鐵盡速盤點及完成新北市轄範圍邊坡自動監測預警系統。台鐵平交道障礙物自動偵測系統計畫今年底完成293處，交通局將再向台鐵暸解新北市範圍的施作位置與進度，並且會主動配合台鐵檢視及改善平交道周邊警示標誌。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，涵蓋都會型態、山區型態，台鐵的沿線經過都市跟城鄉，這幾年在整個平交道的事故當中，10年來就發生了11起，造成了8人死亡，大部分都是行人闖入比較多。

侯友宜指出，不管是行人闖入或何種原因造成，每個個案都要細心檢討，更重要的是，不能造成台鐵脫軌嚴重的事故發生。所以平交道標誌、標線，以及障礙物偵測系統，一定要建構完整，才能夠即時來做一個反應。

侯友宜指出，同時也藉此事件重新盤點新北跟台鐵有關之邊坡、平交道及可能造成交通事故公共安全的地方，才是最重要的，希望事件能早點預防，能夠有效率的這個讓大家知道危險性在哪，把事情掌握得更精準。

會議中，侯友宜也表示，隨時做好準備才能把平時的訓練應用在任務的實戰，即使此次支援做得很好，但也需精進細節才能在重大災難時，經研判後，不待下達命令，迅速到場救災爭取黃金救援時間。

鑑於太魯閣號事故造成傷亡，侯友宜請捷運局提出防範方式，尤其，他前往市立火葬場慰問罹難者家屬時，看見施工中的捷運三鶯線懸臂橋梁工程，令他擔心害怕，唯恐有混凝土塊或結構體墜落，一定會造成重大傷亡。

市政會議前，市府全體人員默哀1分鐘，為太魯閣事故受害國人悼念。侯友宜特別向第一線救災特搜大隊長鍾世銘等人致意，感謝他們在第一時間前往花蓮支援救災的辛勞，也建立快速到達災區支援的典範。

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