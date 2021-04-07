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輕鬆應對高原凍雨結冰　西藏軍區直-20首次複雜地域飛行

▲▼西藏軍區曝光直-20首次在野外複雜地域進行飛行訓練。（圖／翻攝自央視）

▲西藏軍區曝光直-20首次在野外複雜地域進行飛行訓練。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍直-20通用直升機列裝速度不斷加快，近日西藏軍區曝光該機首次在野外複雜地域進行飛行訓練。《央視》報導，面對該地區平均海拔4000多米的不穩定自然條件下，直-20飛越雪山、穿過峽谷、野外降落，展現相當好的高原適應性，大陸更直指「這型直升機就是為高原而生的」。

報導指出，西藏軍區某陸航旅新老裝備混編飛行訓練，近期配發的國產新型通用直升機直-20首次在野外複雜地域進行飛行訓練。這款新型裝備首次在野外複雜地域進行飛行訓練，對裝備和飛行員的技術、心理都是考驗。

事實上，西藏軍區官方微信「高原戰士」發布一則關於特級空中機械師退役的消息，從其配發的圖片和畫面中都出現直-20的身影，清楚代表西藏軍區首次列裝這款新型直升機。

▲▼解放軍直-20。（圖／路透社）

▲直-20。（圖／路透社）

資料顯示，直-20是由哈爾濱飛機工業集團（HAIG）製造的一款10噸級通用運輸直升機，最大特點為採用國產1600KW渦軸發動機，同時也使用「電傳操縱系統」，號稱其戰術技術指標直接對標美國陸軍航空兵UH-60M黑鷹直升機，主要任務將配合大型運輸機運-20的投送能力，讓解放軍陸軍力量能夠迅速被投送到熱點地區，並形成機動突擊作戰能力。

據了解，直-20在大陸國產直升機中首次運用旋翼防除冰系統，使其能夠輕鬆應對高原凍雨、結冰等晝夜複雜氣象條件，從而真正實現全地域、全時段的作戰能力。中國航空工業直升機設計研究所總設計師鄧景輝曾直指，「從某個特色來說，這型直升機就是為高原而生的。」

除了西藏軍區，目前解放軍陸軍至少有三個集團軍已經列裝直-20，分別是隸屬於南部戰區的第75集團軍、中部戰區的第83集團軍，以及西部戰區的第76集團軍。其中，第75集團軍和83集團軍都是由空突旅率先換裝直-20，並快速成為運輸戰士實現前沿投送的核心載具。

▼解放軍南部戰區第75集團軍已列裝直-20通用直升機。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍南部戰區第75集團軍已列裝直-20通用直升機。（圖／翻攝自央視）

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