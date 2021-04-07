快訊／今日0確診！「模里西斯」本土疫情增　從中低風險國家移除

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日表示，「模里西斯」近期本土COVID-19疫情延燒，且近2週病例數持續上升，即起將該國自中低風險國家移除。指揮中心提醒，全球COVID-19疫情仍然嚴峻，新增病例數已連續6週上升，美洲、歐洲為目前疫情流行中心。

依據監測資料顯示，全球累計132,146,467例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國30,850,493例、巴西13,100,580例、印度12,686,049例、法國4,841,308例及俄羅斯4,597,868例為多；全球確診病例中計2,880,914例死亡，以美國566,857例、巴西336,947例、墨西哥204,399例、印度165,547例及英國126,882例為多。

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民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

指揮中心表示，國內今日無新增 COVID-19病例，截至目前累計193,197例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含190,800例排除），其中1,050例確診，分別為934例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、1,007人解除隔離、33人住院隔離中。

各國/地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。

中低感染風險國家/地區：柬埔寨、香港。

▼各國感染風險級別列表。（圖／指揮中心提供）