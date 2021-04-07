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環狀線北環段恐釀「貨櫃車撞捷運」　詹順貴：為某人政績蠻幹到底

記者羅婉庭／新北報導

北捷7日上午舉行環狀線北環段五工路出土段說明會，場外約500名出土段受害廠戶自救會成員聚集抗議。自救會委任律師詹順貴批評，北捷不要為了增加某人要競選總統的政績而蠻幹到底。

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會，自救會委任律師詹順貴發言。（圖／記者羅婉庭攝）

詹順貴批評，大家都沒有反對此案，但再怎麼重要都不應該拿新北產業園區工作者及居民的生命安全作為代價。方案執行後，大貨車轉彎需由內側右轉、外側左轉，或直接轉進內車道，根本無法先轉慢車道，除了違反道安處罰條例外，更是拿上班族、居民生命開玩笑。

詹順貴指出，近日才發生太魯閣事件，舉國哀慟，但今天北捷公務人員卻為一己私利，拿人民生命安全、交通慘劇作為代價。至於北捷堅稱政院已經同意方案，詹批評，即使政院核定了，為了居民安全當然可以調整。

他重申，不要為了淺在開發利益，或是為了增加某人要競選總統的政績而一路蠻幹到底，捷運非常重要，但為了未來幾十年的居民安全，應該好好規劃、調整。

詹順貴說，北捷環狀線北環段出土段設置在五工路上，將造成五工路路寬嚴重不足，讓出入頻繁的大小貨櫃車行駛困難，如果哪一天發生貨櫃車因為行駛出問題撞上捷運斜坡牆，甚至撞到列車造成翻車，後果不堪設想。

他表示，自救會成員並非反對環狀線捷運的興建，而是台北市政府捷運工程局於變更設計過程，忽略了台灣已有需使用奈米等級的高精密儀器生產製造產品之產業，於申請變更內容送審環境影響差異分析報告時，並未詳實調查評估路線變更後捷運行車產生的振動，對周邊以前述精密儀器製造產品的廠商所造成的影響。

詹順貴強調，顯然2005年間因為高鐵營運後行車所產生振動對南科台積電製造精密晶圓片產生不良影響，需耗費公帑進行減振的殷鑑，並未為捷運局官員所記取。一旦完工營運，由於捷運行車產生的振動距離廠房只有13公尺左右，將是這些辛苦完成國際大廠品質認證的廠商無法繼續接單生存與員工斷送生計之時。

詹順貴說，這個工程從原本地下規劃變成高架，即衍生出軌道出土路段的選址與規劃適當與否問題。由於環狀線後來的變更設計，將出土路段規劃在新北產業園區五工路一段，造成該路幅寬度不足，勢將嚴重衝擊交通。

「北市捷運局的影響減輕對策，竟是要自救會廠商進料出貨頻繁的20噸大貨櫃車，於環狀線變更後位於交通繁忙五工路一段的出土路段，從內側車道右轉、從外側車道左轉。」詹強調，此一因應對策不僅違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第4款，而且是台灣絕無僅有的大膽妄為。

他說明，北捷環狀線北環段出土段設置在五工路上，將造成五工路路寬嚴重不足，讓出入頻繁的大小貨櫃車行駛困難，如果哪一天發生貨櫃車因為行駛出問題撞上捷運斜坡牆，甚至撞到列車造成翻車，試問誰要負責？北捷環狀線北環段五工路段全面地下化，才是正確的方案，相信所有新北產業園區的廠商都可接受。

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北環出土段路線方案說明會場外500居民、廠商抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

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