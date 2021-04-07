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年輕人為何不生小孩？他用數字分析「4關鍵因素」：誰敢生？

▲嬰兒室,新生兒,嬰兒,探視,家屬,親人,父母,醫院,生產,女人,嬰兒(新logo版)（圖／記者季相儒攝）

▲我國今年1月新生兒不到1萬，創單月新低紀錄。（圖／記者季相儒攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

內政部統計，2020年台灣人口首度呈現負成長，新生兒總數在今年1月更首度單月跌破萬人，加上去年結婚率是11年來新低，恐連帶讓生育率更加下滑。為何年輕人傾向不婚不生？前外交官劉仕傑指出，高房價、高物價、低薪、公托不足等4大因素造成年輕人不婚不生，簡而言之就是「養不起啊！」

劉仕傑在臉書發文分析，以雙北為例，住家裡或長輩有留房子的話，就已經比大多數人輕鬆太多，若要靠自己打拼，假設月薪4萬元，租套房一個月起碼1萬到1萬5千元，伙食費算一天300多元左右，一個月約1萬5千元，剩餘的錢則要分攤至交通費、就醫費、社交費、治裝費、咖啡小確幸（超商一杯35，偶爾奢侈喝一杯星巴克），有些人還可能要幫忙家人的其他可能開銷，「請你告訴我：怎麼敢結婚？怎麼敢生小孩？」

▲▼口袋,錢,窮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲劉仕傑指出，年輕世代窮忙，根本不敢結婚生子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
劉仕傑強調，這還只有算單身費用，結婚之後，套房可能換成一房一廳或兩房一廳，租金從2萬5千元起跳，加上生小孩更是「無底洞」，還要考慮托兒費，以私托為例，一個月起碼2萬多，一年繳12個月，零零總總加起來是相當沉重的負擔，「現在我聽到周遭朋友說不婚不生，坦白講已經完全不驚訝了。」

網友看完則紛紛心有所感回應，「不驚訝。台灣這種情況，誰要生小孩啊？」、「對於賺不多的家庭，買房與生小只能擇其一」、「根本首惡就是高房價，其他都好解決」、「都快生存不了了，還延續生命」、「改革太難 , 就改天吧」、「各種保險花費還沒列入咧，有的話也是一筆花費」。

根本不是「新」國安問題，好嗎？ 這議題已經講到爛了，就再說一次吧！ #高房價、#高物價、#低薪、#公托不足 四大關鍵原因造成少子化...

護台胖犬 劉仕傑發佈於 2021年4月6日 星期二
 
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