棄「女神妻」偷熟女！已婚理事長劈腿擁吻　偷情影片網瘋傳

▲觀光策發會理事長吳昭輝與熟女約會，2人互動親密，過程女子表情甜蜜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以開發台灣特殊旅遊為賣點的飛亞旅行社，疫情期間主打國旅市場，該公司執行長吳昭輝還兼任台灣觀光策略發展協會理事長，並曾利用曙光專機設計求婚橋段，迎回美嬌娘，但他最近卻遭人爆料，出軌一名熟女，2人公然在大街上摟腰、擁吻，影片在各大旅行社粉專流傳，讓吳妻心碎不已。

國內各大旅行社臉書粉專日前被一則「分租房客系列」的神祕爆料貼文洗板，內容是一對男女耳鬢廝磨幽會的影音檔及截圖，該貼文更指名道姓，指男主角是已婚、育有一女的台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝，遭爆料的吳搶在第一時間於貼文下方留言自清，但隨後又在個人臉書稱「本人針對私人的家務事，無法妥善處理，而讓各位感到困擾，深表抱歉」，形同默認自己就是影片男主角的舉動，更在旅行社同業間引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臉書上影片顯示，已婚的吳昭輝（右）和一名熟女（左）在大街上摟摟抱抱，十分親暱。

自創飛亞旅行社並擔任執行長的吳昭輝，現年不到40歲，在主打深度旅遊的新創旅遊界小有名氣，過去曾在美擔任台灣觀光局推廣大使，主推客製化旅遊，吳還曾經多次受訪，大談他的創業經驗，近來並有傳言指他是交通部觀光局長的熱門人選，不料卻遭爆料捲入不倫戀。

▲觀光策略發展協會理事長吳昭輝（右）和熟女（左）在餐廳內僅是擦身數秒，也要摟抱親吻，像是熱戀情侶，畫面被人PO上臉書。

本刊循線取得多段爆料影片，標記時間為今年3月13日，影片中可見一名身穿夾克、牛仔褲的男子，戴著口罩進入北市松江路的柯達大飯店，下車不到5分鐘，另一名戴著帽子的女子跟在後頭，二人一前一後，似乎刻意拉開距離，男子看得出就是吳昭輝。

▲吳昭輝年僅39歲，就成為台灣觀光策略發展協會最年輕的理事長，形象良好。

另一段影片拍攝日期為3月22日，吳昭輝現身被喻為約會聖地的蔦屋書店，和一名身材火辣的熟女用餐，期間二人上洗手間擦身而過，吳冷不防靠上前去摟腰親吻女方，用餐結束後還輕摟對方，再親密地走到馬路邊等車。

影片中，即使二人都戴著口罩，但吳不只一次作勢要親吻女方，惹得女子輕拍吳的胸膛似在打情罵俏，吳則一點也不受影響，反而順勢撥弄女生的髮絲，散發濃濃愛意，二人舉手投足儼然就是一對熱戀的情侶。

▲吳昭輝的妻子（右）皮膚白皙，五官立體，身材纖細火辣，一家三口合照洋溢幸福模樣。



從跟拍的影片也可看出，吳昭輝搭車到萬華一棟大樓過夜，先是在附近徘徊張望，接著從口袋掏出門禁卡，匆匆步入大樓，詭異行徑像是怕人發現。

知情人士告訴本刊，這名與吳打得火熱的熟女，並非吳的正宮，更諷刺的是，該人士指出吳昭輝妻子臉書貼文顯示，吳和熟女約會前一天，吳才帶著妻子和女兒前去蔦屋書店，吳妻還寫下「丈夫見女兒對一個可愛水壺愛不釋手，身為『女兒控』的丈夫立即刷卡買單」，字字句句幸福洋溢，但她萬萬沒想到先生隔天也在同一家書店現身，身邊依偎的女伴卻換了別人。



更多鏡週刊報導

【棄美妻偷情熟女1】專機求婚成YT大夯片 他擁女神級美妻5年不到就出軌

【棄美妻偷情熟女2】一封陌生訊息驚醒夢中人 美妻淚崩泣訴幸福家庭假象

【棄美妻偷情熟女3】30歲CEO羨慕哥們玩很大 吳昭輝因細故拋妻棄女