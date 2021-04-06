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社會 社會焦點 保障人權

9:31才有第一通報案電話！李義祥「關鍵3分鐘」打給誰　花檢回應了

記者黃宥寧、林昱萱／花蓮報導

太魯閣408次2日上午遭一輛滑落邊坡的工程車撞上，造成列車上50人死亡、超過200人受傷的慘劇，而目前「義祥工業」負責人李義祥已經遭到聲押，而對於第一時間李義祥到底有沒有打電話報案，檢察長俞秀端則表示，目前並不清楚，會再查證。

▲檢察長俞秀端。（圖／記者黃宥寧攝）

▲檢察長俞秀端表示，會再進行查證。（圖／記者黃宥寧攝）

這起事故發生於2日上午9時20分，但事隔3分鐘後，花蓮消防局才接獲通報電話，而這也讓外界質疑，李義祥究竟有沒有打電話報案，而關於這部分，俞秀端則回應：「目前這部分資訊沒有看到，並不清楚，將會再進行查證。」此外，由於李義祥的律師表示，事發當時李義祥有打電話求救，但這部分俞秀端表示，「並不清楚當時他到底打電話給誰求救，詳細部分仍要再進行進一步調查。」

對此，俞秀端表示，「將會陸續約談，而各方提供資料都會仔細評估審酌後，認為有必要的、需要加以釐清的，我們都會審慎評估後進行相關偵查作為。」俞秀端也說：「在場的應該不只李一人，要查證的事項，我們都在蒐證當中，我們昨天晚上很晚還時在進行搜索，跟案情有相關、要釐清的，有些已經訊問完畢、有些還在陸續進行。」

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