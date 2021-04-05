音樂系女學生罹難...輔大頒發畢業證書！媽拒捐款：幫助需要的家庭

記者陳豐德、林昱萱／花蓮報導

太魯閣號408次2日上午發生一起嚴重事故，釀成50人死亡、202人受傷的慘劇。其中，輔仁大學音樂系大四女學生曾允鑀也不幸在此次事故中罹難，家屬4日晚間在警方開道協助後，將她的遺體送回家鄉，而曾母也婉拒紅十字會的捐款，希望以女兒名義捐出幫助到有需要的家庭。

▲輔大頒發畢業證書給曾女。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

據了解，曾女本來要趁著連假到花蓮找男友，沒想到還沒碰到面，就不幸在此次事故中身亡，而正值大四的她，本來下個月就要準備畢業音樂會，如今卻傳出憾事，讓她的同學都感到相當不捨與震驚，而曾女的好友也都紛紛到她的臉書底下留言、哀悼。

曾女不幸罹難後，不僅讓系上師生都難以接受，她籌備已久的畢業公演也無法完成，而曾母也痛心表示，唯一的心願就是希望可以獲得一張畢業證書，而輔大也同意全力協助。此外，輔大指出，曾允鑀是師生眼中乖巧甜美、認真求學的女孩，得知不幸消息後，系上師生將共同準備卡片與影片，為她追思並祝禱。另外，輔大已啟動輔導機制，並提供校內輔導，全力陪伴學生出現憂鬱、恐慌等過渡期，避免學生出現創傷壓力症候群等相關症狀。

此外，新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁等，也於5日下午3點20分抵達三峽全成佛堂親自向曾女母親等人致上最深的慰問與關心。並表示對於此次太魯閣408車次列車意外，市府團隊將全面啟動關心與協助，期許所有不幸罹難者家屬都能早日走出傷痛，也希望在這起事故受傷民眾儘速恢復健康。