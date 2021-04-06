單身狗站出來！他「和自己接吻」神唇技破百萬點閱　網笑：超專業

▲國外一名男子竟然能和自己接吻。（圖／翻攝自TikTok／king_hussain01）

記者張寧倢／綜合報導

世界上竟然有人能「和自己接吻」！國外年輕男子胡賽因（Hussain）先前在自己的網路影音社群中上傳一則影片，他在其中大秀唇技，配合手勢移動上下唇做出各種驚奇動作，尤其是他將嘴唇分開至左右兩側，再用手將唇瓣相合，完成自己和自己接吻的動作，更是引起網友廣大迴響。

胡賽因2月23日在TikTok上傳兩段影片，其中他配合著背景音樂，自由移動嘴唇、頭與臉部肌肉，做出將上下唇交叉纏繞等稀奇動作，讓人感嘆他的唇部柔軟度與靈活度，而其中最令網友想笑的是，胡賽因竟然能將自己的嘴唇分成左右兩部份，再和自己接吻，影片迄今突破了120萬次觀看數、8.3萬人按讚。

▲胡賽因還能將嘴唇移動到同一側，做出上下唇開合的動作。（圖／翻攝自TikTok／king_hussain01）

許多人紛紛留言，「有誰跟我一樣，看完影片馬上跟著做的」、「我就問！你一開始怎麼會想做這個動作」、「是單身太久了嗎？哈哈哈」、「我要跟你拜師學藝」、「當你找不到女孩跟你接吻時...」、「我剛剛試了一下，咬到舌頭了」、「我做的時候嘴唇一直不自主地張開」、「專業！這樣我就不用找女友了」、「影片裡的人就像寂寞的我」。

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