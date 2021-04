他路邊問時間…好心婦人竟遭掐脖性侵！　警公布監視器畫面逮人

▲維多利亞州警方公布男子作案前的監視器畫面。(圖/翻攝自@VictoriaPolice)



記者張方瑀/編譯

澳洲墨爾本一名60歲婦人日前走在路上時,有一名騎著腳踏車的男子向她詢問時間,沒想到當婦人低頭準備拿手機時,男子竟直接掐住她的脖子,在光天化日之下將她按在地上性侵,所幸男子在一輛車經過後,嚇得立刻逃離。當地警方也公布男子的監視器畫面,希望民眾協助指認。

根據《7 News》報導,墨爾本東部帕金頓(Pakenham)一名60歲婦人3月2日早上6時許在路邊散步時,有一名男子騎著腳踏車向她靠近,並詢問「現在是幾點?」當婦人低頭拿出手機時,男子竟直接掐住她的脖子,將她按在地上,直接騎坐在她身上性侵,並威脅交出手機密碼。

Do you know this person? We are investigating a sexual assault in Pakenham that occurred on 2 March. A 60-year-old woman was pinned down by the neck and sexually assaulted by a male after he stopped her to asked for the time. → https://t.co/PiGvi4bgQz pic.twitter.com/14naMitBOR