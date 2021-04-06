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他路邊問時間…好心婦人竟遭掐脖性侵！　警公布監視器畫面逮人

▲▼他路邊問時間　好心婦竟遭掐脖性侵。（圖／翻攝自@VictoriaPolice）

▲維多利亞州警方公布男子作案前的監視器畫面。（圖／翻攝自@VictoriaPolice）

記者張方瑀／編譯

澳洲墨爾本一名60歲婦人日前走在路上時，有一名騎著腳踏車的男子向她詢問時間，沒想到當婦人低頭準備拿手機時，男子竟直接掐住她的脖子，在光天化日之下將她按在地上性侵，所幸男子在一輛車經過後，嚇得立刻逃離。當地警方也公布男子的監視器畫面，希望民眾協助指認。

根據《7 News》報導，墨爾本東部帕金頓（Pakenham）一名60歲婦人3月2日早上6時許在路邊散步時，有一名男子騎著腳踏車向她靠近，並詢問「現在是幾點？」當婦人低頭拿出手機時，男子竟直接掐住她的脖子，將她按在地上，直接騎坐在她身上性侵，並威脅交出手機密碼。

婦人向警方表示，男子還不斷威脅，若是大叫就要殺了她。幸好當時有一輛車剛好經過，男子立刻嚇得逃跑，同時拿走了婦人的手機和信用卡，婦人也立刻用力揮手向路人求救，所幸沒有受傷。

維多利亞州警方也公布男子作案前的監視器畫面，該名男子身高約在160至170公分間，應該是明年紀在18至30歲之間的白人男性，當時他穿著黑色夾克，戴黑色帽子、穿紅色運動鞋，還把連帽上衣的帽子戴起。

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