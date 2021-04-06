他路邊問時間…好心婦人竟遭掐脖性侵！　警公布監視器畫面逮人

▲維多利亞州警方公布男子作案前的監視器畫面。（圖／翻攝自@VictoriaPolice）



記者張方瑀／編譯

澳洲墨爾本一名60歲婦人日前走在路上時，有一名騎著腳踏車的男子向她詢問時間，沒想到當婦人低頭準備拿手機時，男子竟直接掐住她的脖子，在光天化日之下將她按在地上性侵，所幸男子在一輛車經過後，嚇得立刻逃離。當地警方也公布男子的監視器畫面，希望民眾協助指認。

根據《7 News》報導，墨爾本東部帕金頓（Pakenham）一名60歲婦人3月2日早上6時許在路邊散步時，有一名男子騎著腳踏車向她靠近，並詢問「現在是幾點？」當婦人低頭拿出手機時，男子竟直接掐住她的脖子，將她按在地上，直接騎坐在她身上性侵，並威脅交出手機密碼。

Do you know this person? We are investigating a sexual assault in Pakenham that occurred on 2 March. A 60-year-old woman was pinned down by the neck and sexually assaulted by a male after he stopped her to asked for the time. → https://t.co/PiGvi4bgQz pic.twitter.com/14naMitBOR — Victoria Police (@VictoriaPolice) April 4, 2021

婦人向警方表示，男子還不斷威脅，若是大叫就要殺了她。幸好當時有一輛車剛好經過，男子立刻嚇得逃跑，同時拿走了婦人的手機和信用卡，婦人也立刻用力揮手向路人求救，所幸沒有受傷。

維多利亞州警方也公布男子作案前的監視器畫面，該名男子身高約在160至170公分間，應該是明年紀在18至30歲之間的白人男性，當時他穿著黑色夾克，戴黑色帽子、穿紅色運動鞋，還把連帽上衣的帽子戴起。

►更多熱門國際新聞

單身狗站出來！他「和自己接吻」神唇技破百萬點閱 網笑：超專業

東歐「裸女群」陽台搔首弄姿…竟為拍色情網站照！ 杜拜警怒逮捕

女嬰突轉頭揮手！監視器連3次詭低語「救我」 網一聽全嚇到炸毛

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事