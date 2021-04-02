3男女同床「乾妹控乾哥性侵」　睡中間的女友說話了...檢不起訴

▲桃園市古姓男子去年1月某日在住處與女友、乾妹3人酒後同床共眠，趁女友睡著之際爬上乾妹身上先後指侵與性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓男子與女友同住，去年1月間其乾妹妹來訪，3人晚間酒後同床共眠，古男趁女友睡著後爬上乾妹身上，撫摸胸部、親嘴，見乾妹未反抗再以指侵與性侵得逞，事後乾妹提告古男違反其意願下性侵。古男矢口否認犯行、女友也作證看見2人擁抱親吻還脫下褲子，將古男推開，要乾妹穿上褲子出去等語；桃檢認為僅憑女子單一指控，復查無其他積極證據佐證，足認古男有何犯行，偵結予以古男不起訴處分。

檢警調查，40歲的古姓男子去年1月間在八德區住處，古男乾妹妹來訪，但晚間留宿住家，3人喝酒後因疲倦同床共眠，張姓女友睡中間，古男與乾妹分睡一旁，半夜後，古男見女友熟睡爬上乾妹身上，撫摸胸部並以手指插入其下體，古見乾妹未抗拒，進一步親吻嘴唇並脫下乾妹褲子發生性行為，事後乾妹不甘受辱報警提告。

乾妹向警方指控，當晚只有她與古男在家，古男張姓女友外出買酒，但古男卻將她撲倒在沙發上，以手指插入其下體，她推倒古男後跑到屋外碰到古男女友，但不知如何開口說明。後來酒後，3人同床共眠；晚間她睡著後，古男爬到她身上脫去褲子，以生殖器插入下體，先後2次被古男以違背其意願下性侵害2次得逞。

古男張姓女友則證稱，當晚曾要古男乾妹回家，但她不想回家，所以才會3人同床共眠，因大家都有喝酒，但感覺古與乾妹2人似乎是你情我願，她被2人動作驚醒後，有看到2人抱在一起，乾妹褲子已脫到膝蓋，古男則沒穿褲子正準備要插入乾妹下體時被她推開，還要乾妹穿好褲子出去等語，事後曾質問乾妹，「是否要當古男二媳婦？」

古男在偵訊時否認有任何強制性交犯行，辯稱與乾妹有親嘴行為，因她錯將乾妹認為是女友，坦承有親嘴、摸胸與摸下體，也以手指插入其下體等行為，但過程中乾妹都沒有抗拒，正要插入時被女友推開阻止。

檢方認為，乾妹若稍早被古男以手指性侵，應該不會再隨古男女友回到屋內，甚或與古男等人同睡一床導致二次受害，本案除乾妹單一指述外，尚無其他證據以實其說，復查無其他積極證據足認古男有何犯行，應認犯罪嫌疑不足，偵結予以古男不起訴處份，本案得再議。

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