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女嬰突轉頭揮手！監視器連3次詭低語「救我」　網一聽全嚇到炸毛

Raise volume up. You will hear something saying “help me.” from r/Ghosts


記者張靖榕／綜合外電報導

為了確保嬰幼兒、老人或毛孩的安全，愈來愈多人選擇在家中安裝監視器，但也時常傳出監視器錄下的無法解釋的影像或聲音。國外一段影片日前在論壇廣傳，能清楚聽見監視器這方狀似人類發出的聲音，小BABY被吸引後便往監視器方向爬去還不斷喃喃說話，甚至對監視器揮手驚呼，彷彿那裡有個人；許多網友看完影片後都表示「雞皮疙瘩都起來了」。

美國知名網路論壇「Reddit」一則截錄的短影片吸引眾人觀看，影片視角為監視器鏡頭，嬰兒房里的小女嬰正在地上玩耍，一名應為女嬰母親的女人則對著牆面的鏡子低頭用手機。只見小女嬰突然被監視器鏡頭吸引，開始往那個方向搖搖晃晃地爬去，爬上椅子後她看見鏡頭，雙眼突然睜大，面露驚喜的樣子，還高聲對著鏡頭說著不成句的話，同時揮手打招呼。

▲▼女嬰突轉頭揮手！監視器連3次詭低語「救我」　網一聽全嚇到炸毛。（圖／翻攝自reddit）

▲女嬰爬近監視器，興奮對著剛才發出怪聲的鏡頭揮手。（圖／翻攝自reddit）

將影片從頭再播放一次，這時便會在最開始就聽見一個氣音，連續說了三次「Help me」（救我）。

網友紛紛在該則貼文底下留言「太恐怖了」、「是只有我嗎，還是它真的聽起來就像有東西說了3次救我」、「我正在看這則影片，當那個聲音講完3次救我後，就突然有人打電話給我，我要說這樣沒有比較好嗚嗚...」

也有網友懷疑監視器可能被駭客入侵，這其實不過是一場惡作劇。不過原PO表示，「我完全希望是這個樣子」，但駭客若要入侵也得先透過她的email，可是她並沒有收到被駭的通知；此外，她說也曾在晚上透過監視器看到嬰兒房裡出現一團黑影，就圍繞在女兒旁邊，「我在自己房裡也遇過，感覺『有人在直視著我，對我的脖子吹氣』，還有不見的東西會突然間自己出現。」

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