台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

▲粉絲10萬的女網紅將男外送員拉上樓。（圖／翻攝IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名在IG有10萬追蹤的女網紅，在個人IG上發發出多則限時動態，大喊在家中無聊需要有人來「救火」，眼看沒人應徵，便將外送人員拉上樓，把過程PO在網路分享，讓不少網友瘋喊「我要轉行跑熊貓了！」

該名網紅的IG貼文多則都是分享身體的性感美照，34則貼文就累積10萬粉絲。她4日晚間突然在IG發出限時動態說「我現在在西屯，我好想要，有人要來救火嗎？」

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「沒人來救火是不是？」女網紅下一張限時動態立刻PO出外送員的照片說，「我現在待熊貓外送上我房間」，接著PO出兩人相依在椅子上的合照，證實有將男外送員拉上樓。

▲有網友起底這帳號是假帳號。（圖／翻攝IG）



限時動態曝光後，不少網友紛紛留言討論，「熊貓的春天」、「我要去兼職外送了」、「我已經在辦熊貓轉職任務了」、「我已經在西屯了」、「突然有點想當外送人員」、「新竹熊貓覺得羨慕」。

「拜託不要！」有網友發現，該帳號疑似為某三性網紅的假帳號之一，「這是男的在釣魚」、「你以為是女的，結果是個男的」、「男上加男」、「樓上的各位好像很多都不知道他是第三性耶」、「又是他哈哈哈哈哈」、「口罩就明顯不是同一人」。

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