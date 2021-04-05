嚴防鬼話王李義祥脫產拒賠！檢研擬「圍堵專案」：絕不會讓他跑掉

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號因撞上滑落邊坡的工程車，發生嚴重出軌意外，釀50死、202傷慘劇。肇事工程車駕駛李義祥原先以50萬元交保，但相隔一日後遭重裁羈押禁見。由於李義祥未來恐得面對高額民事賠償，為保護被害人權益，如何對李義祥進行假扣押，並防止李脫產，花蓮地檢署檢察長俞秀端也做出說明。

▲李義祥被解送看守所，坐在囚車內低頭不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

俞秀端表示，目前對李義祥的假扣押仍在研擬當中，是方法之一，不過專案組已經在想方法，可能會有「特殊招」，反正會讓他「不能脫產」。

目前50名死者當中，僅49名有完成指認程序，還剩下一名無名屍，疑似為女性遺體，外界一度傳出已有家人前來指認，各方說法眾多，但俞秀端則表示，目前還未接獲家屬確認，而她也拿出QR code的單子呼籲，如有親友搭乘該列車請與花蓮地檢署聯絡，請大家一起來幫忙。

▲檢察長俞秀端秀出QR code單子供外界掃描，點圖可放大。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，李義祥現爆出，被乘客拍到出現在邊坡上，既未打電話求援也未下坡幫忙，甚至疑似開著另一台工程車落跑了，引發外界爭議，俞秀端則指出，目前了解事故當天有至少2人在工地現場，民眾或本事故的傷者如有相關訊息或當天早上的畫面，請致電或透過LINE聯絡花蓮地檢署，以利釐清案情。

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