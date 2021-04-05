太魯閣號15名傷患現況！慈院請心理師、志工會談…曝出院1條件

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號重大事故，釀50死、202傷慘劇，傷患們分送花蓮各家醫院，其中花蓮慈濟醫院目前有15名病患仍在住院治療。對此，花蓮慈濟醫院院長林欣榮今（5日）出面受訪說明，病患現況。

▲ 花蓮慈濟醫院院長林欣榮說明病患現況。（圖／記者吳奕靖攝）

林欣榮表示，15名病患中，13人住普通病房，病況都很順利，另外2人則仍於加護病房治療，其中8歲楊姓小妹開腦後，腦凹約2至3公分，傷處骨頭很快已去除，但預計這2個禮拜，腦部會有點凹陷，之後會用人工頭骨，拆線後就可出院，至今狀況都還不錯，呼叫名字時，其眼睛可以打開、手腳會動且腦壓、心跳血壓也都正常，而爸爸也有前來探望。

另一名住在加護病房的則是43歲女子，因骨盆腔骨折、大腿骨有傷口，今會進行固定及縫合手術，還有腳骨折的部分也會一併處理，經過骨科整形外科治療，應該會輕鬆一點；而林欣榮指出，女子本身於交通部工作，事發後，台鐵站長、交通部相關人員都有前來探望給予慰問金，要其安心養病，女子丈夫與孩子亦錄影請女子放心。

▲太魯閣事故救難現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

被問到病患心理創傷如何治療，林欣榮則表示，由於生死一瞬間，「有的人可以很快走出來，有的人會做惡夢」，目前慈院患者皆無使用鎮定劑，情緒創傷部分主要以心理師、社工師會談，也會安排精神科診療。

至於住在普通病房的13名病患何時可出院，林欣榮說，現在仍處放假期間，大家對出院都會謹慎一點，將待醫師上班確認後再安排出院，但少數有因家人往生，心理上恐有障礙，院方也會請心理師及社工師，進一步會談，而目前創傷比較重是楊小妹的爸爸，因其小女兒罹難，心理上比較過不去。

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