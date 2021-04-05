普悠瑪事故3年又出軌！他批台鐵「學一下華航好嗎？」　網曝癥結點

▲網友認為台鐵應徹底檢討安全性。（圖／記者呂佳賢攝）



記者黃可昀／綜合報導

太魯閣號事故至今奪走了50條人命，雖然問題出在工程車疏失滑落，但台鐵也難辭其咎，在安全上確實有待加強的地方。一名網友指出，華航過去也時常出包，直到復興空難以後才痛定思痛，進行全面大改革，「台鐵學一下當初的華航好嗎？」

原PO在PTT表示，華航過去有個「四年魔咒」，平均四年就會發生一次意外，「經過名古屋、大園到澎湖，最後痛下決心，延請外國人當副總來整個打掉重練，重新建立制度，之後在經歷改革陣痛期後浴火重生」，反觀台鐵從2018年「普悠瑪出軌」至今，可說是沒有明顯改變。

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▲這次太魯閣號事故堪稱半世紀以來最慘重。（圖／記者楊詩益攝）



他建議，台鐵應該比照華航的模式，「國營公司化，國家佔51%或是49%」，並且請外國團隊協助建立新制度，「請JR來協助最好」。至於原本的負債，後續再成立清算機構，由政府處理或是賣台鐵已無使用的土地來結算，「高鐵、捷運可以做到媲美日本的營運，台鐵為何就不能做到，我就爛的概念嗎？」

網友認為，「一提到公司化，台鐵工會玻璃心就碎了」、「感覺負債很多，不敢公司化」、「就是負債政府不肯吃問題才會拖成這樣」、「我覺得航空業上市公司還是有他們行規啦，找外國人來念經才有用，畢竟是跨國經營，本地運輸業就不一樣了」、「華航說穿了就是一種跨國企業，台鐵又不是，找外國人有屁用」、「高鐵跟二次金改都是本土實例啊，肥肉財團拿去了，真正的風險跟負擔還是政府扛。」