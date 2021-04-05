網紅「韓德凱文森」搭太魯閣失聯！兄弟急尋行李　等最後DNA化驗

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「韓德凱文森」吳姓男子搭上發生事故的408次太魯閣號，至今仍無音訊，讓家屬相當焦急，他的哥哥與弟弟趕到去花蓮火車站領行李，卻又因為認不出來而作罷，希望有奇蹟發生。弟弟說，第一時間是接到哥哥同學通知。而協助家屬尋人的花蓮市民代表胡仁順4日晚間說，正在等待最後DNA的化驗，來確認身分。

▼吳男至今仍失聯，讓家屬心急如焚。（圖／翻攝韓德凱文森IG）



據了解，吳男今年約29歲，他在Instagram常分享生活照片，追蹤數破千，也有自己的YouTube，拍攝健身等影片，亦曾參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選活動，進入備取名單，2日預計要赴台東參加活動。

吳男弟弟4日接受《東森新聞》訪問指出，聽說哥哥好像是參加台東縣政府的活動，其實他是3日下午才得知，是哥哥的同學先聯絡到大哥，大哥才跟他講。

▼吳男弟弟受訪。（圖／東森新聞）



吳男的哥哥與弟弟從高雄北上來到花蓮，想確認行李，卻又不知道是哪一件，相當著急。吳男弟弟說，就算裡頭有哥哥的行李，他們也無法從外觀得知是哪一件。

吳男平日租屋在外，因此家人是從朋友提供的對話訊息，才知他搭上出事的太魯閣號。對家人來說，採檢比對DNA之外，最希望的還是能夠有奇蹟出現。

胡仁順則在臉書說，他臨危受命，輾轉接受此案的委託，這幾天都在陪伴家屬，而目前正在等待最後DNA的化驗，來確認身分。

▼吳男留給友人最後的對話是談及補票事宜。（圖／胡仁順提供）



▼家屬沒在失物招領區見到吳男常背的背包。（圖／胡仁順提供）



▼胡仁順受訪。（圖／記者吳奕靖攝）

