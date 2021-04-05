快訊／境外+1！20多歲印尼外籍生「檢疫期滿前」採檢確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例（案1049），為印尼籍20多歲女性，今年3月21日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4/3由衛生單位安排期滿前採檢，於今日確診。

發言人莊人祥表示，該個案入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫，4月3日由衛生單位安排期滿前採檢，於今日確診，Ct值34，次日採檢陰性，IgM、IgG皆為陽性，自述曾於當地接觸過確診者，因個案入境至今並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心統計，截至目前國內累計191,769例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含189,901例排除），其中1,048例確診，分別為932例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、1004人解除隔離、34人住院隔離中。

另台灣從COVAX獲配的AZ疫苗首批19.92萬劑疫苗正在進行封緘作業。食藥署表示，若文件審查及檢驗均合格，最快在4月12日核發封緘證明書並封緘放行共198,600劑，因還要配送到醫院，因此最快在4/12當週有機會開打。由於該批疫苗效期只到5/31，指揮官陳時中也表示，會盡快安排施打。

食藥署表示，COVAX首批輸入AZ新冠肺炎疫苗（批號CTMAV513，效期到2021.May）共199,200劑，取樣600劑依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗。

指揮中心將在4/6起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種首批AZ新冠疫苗。開放第一類醫事人員的第三類，有7.6萬人，因此4月6日差不多有22萬人可施打。

由於該批疫苗效期只到5/31，施打速度必須加快，陳時中也表示，等到4月6日首批疫苗打完後，再觀察10天看是否能開放更多人施打。