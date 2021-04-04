　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

清明追憶昔軍中同袍！　35年後再見面竟在龍潭公墓樹葬區

▲清明追憶昔軍中同袍！35年後再見面竟在龍潭公墓樹葬區。（圖／廖建智提供）

▲樹葬區沒有立碑，廖建智(右一)以擲筊杯的方式，確認吳連長所葬的大約位置，即進行軍禮弔唁。（圖／廖建智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明祭祖也是追憶友人的時節！曾於陸軍第一士官學校第四營第15連擔任輔導長的開南大學教授廖建智4日指出，退役後因連隊學生，散居各地，各自忙碌於家庭和工作，幾乎失聯，日前昔日同學邱榮凱透過臉書，和他連絡上，原以為能和昔日連長吳自強、行政士高德村同敘情誼，未料兩人皆已離世，令其不勝唏噓！▲清明追憶昔軍中同袍！35年後再見面竟在龍潭公墓樹葬區。（圖／廖建智提供）

▲吳連長(第二排左三、穿深色夾克者)與昔日同袍。▼35年後再見面竟在龍潭公墓龍園樹葬區。（圖／廖建智提供）▲清明追憶昔軍中同袍！35年後再見面竟在龍潭公墓樹葬區。（圖／廖建智提供）

廖建智說，早年，陸軍第一士官學校第四營第15連的學生連隊隊部，只有連長，輔導長和行政士，連長是吳自強，他是隊部輔導長，行政士高德村為奧運跆拳道金牌羅月英的啟蒙教練，多年前，在花蓮海邊為營救落海的小女孩，卻不幸溺斃，英年早逝。因臉書促成昔日軍中同袍再度相聚，未料，連長吳自強卻已於去年10月因病去世，兩人35年後再見面，竟是在龍潭公墓龍園樹葬區！

由於，得年一甲子的吳自強連長未婚，將一生歲月奉獻給軍旅，其家屬以吳連長生前叮嚀，不發訃聞，火葬後，安葬於龍潭公墓龍園樹葬區，悄然為其辦理告別。昔日學生邱榮凱在清明節前夕得知後，趕緊聯繫昔日連隊廖輔導長及同學們相聚。

來自全省各地的連隊學生代表6人，3日在廖輔導長帶領下，專程抵達龍潭公墓龍園樹葬區，由於樹葬區沒有立碑，廖輔導長以擲筊杯的方式，確認吳連長的大約位置，即進行軍禮的最敬禮方式，弔唁吳連長，並由擔任牧師的鄧顯哲同學帶領廖輔導長及學生代表，現場做禱告，默哀，向吳連長行最敬禮。

邱榮凱表示，昔日同學們都在1992年退伍了，散居各地，幾乎失聯。最近才透過臉書找到廖輔導長，本來計畫5月15日士校校慶時聯繫吳自強連長，來個全連大集合相見歡，奈何獲悉吳連長已於去年悄然離世！

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

快訊／國道桃園驚傳車禍！轎車自撞成一團廢鐵　駕駛受困無呼吸心跳

桃警專車開導　從花蓮接回太魯閣號罹難者遺體

新北推分享惜食鳳梨食譜　清爽開胃好滋味大公開

黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

台藝大美術書畫系友會聯展　融合傳統現代藝術齊聚新北

新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

新北八里免費F125新巴士　轉型878市區公車

4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

快訊／國道桃園驚傳車禍！轎車自撞成一團廢鐵　駕駛受困無呼吸心跳

桃警專車開導　從花蓮接回太魯閣號罹難者遺體

新北推分享惜食鳳梨食譜　清爽開胃好滋味大公開

黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

台藝大美術書畫系友會聯展　融合傳統現代藝術齊聚新北

新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

新北八里免費F125新巴士　轉型878市區公車

4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

地方熱門新聞

國道桃園自撞　駕駛受困無呼吸心跳

攝影好手空拍國軍進駐水庫清淤

桃警專車接回太魯閣號事故遺體

社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

35年後再見面　竟在龍潭公墓樹葬區

潤餅輝開46爐　排隊人龍等2小時

改善學校電力設備　基隆明年5月班班有冷氣

謝76行者無償　王惠美捐一日所得

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　打造共存共享山海美景

世界流浪動物日　新北教育園區給兒童最棒禮物

首屆互新野梅製梅競賽「梅王」誕生

台鐵太魯閣號事故民進黨台南黨公職合捐100萬

防疫縮小規模　葉五美公祭祖僅百餘人

清明南警治安大掃蕩成果佳

更多熱門

相關新聞

夫外遇軍中同袍　她怒告求償200萬

夫外遇軍中同袍　她怒告求償200萬

梁姓女子抓包丈夫外遇軍中同袍，細查後得知丈夫手機內有多段親密對話，「老公我好愛你，要為我守身如玉，別讓她（梁女）碰你喔」、「老婆這輩子最瘋狂的事，就是愛上你」，梁女看完氣炸，提告小三侵害配偶權，並求償200萬。彰化地院審理，判小三應賠10萬元。

好心幫軍中同袍租套房　辣妹竟躲房內吞吐

好心幫軍中同袍租套房　辣妹竟躲房內吞吐

關鍵字：

清明追思軍中同袍陸軍第一士官學校

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面