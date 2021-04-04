清明追憶昔軍中同袍！　35年後再見面竟在龍潭公墓樹葬區

▲樹葬區沒有立碑，廖建智(右一)以擲筊杯的方式，確認吳連長所葬的大約位置，即進行軍禮弔唁。（圖／廖建智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明祭祖也是追憶友人的時節！曾於陸軍第一士官學校第四營第15連擔任輔導長的開南大學教授廖建智4日指出，退役後因連隊學生，散居各地，各自忙碌於家庭和工作，幾乎失聯，日前昔日同學邱榮凱透過臉書，和他連絡上，原以為能和昔日連長吳自強、行政士高德村同敘情誼，未料兩人皆已離世，令其不勝唏噓！

▲吳連長(第二排左三、穿深色夾克者)與昔日同袍。▼35年後再見面竟在龍潭公墓龍園樹葬區。（圖／廖建智提供）

廖建智說，早年，陸軍第一士官學校第四營第15連的學生連隊隊部，只有連長，輔導長和行政士，連長是吳自強，他是隊部輔導長，行政士高德村為奧運跆拳道金牌羅月英的啟蒙教練，多年前，在花蓮海邊為營救落海的小女孩，卻不幸溺斃，英年早逝。因臉書促成昔日軍中同袍再度相聚，未料，連長吳自強卻已於去年10月因病去世，兩人35年後再見面，竟是在龍潭公墓龍園樹葬區！

由於，得年一甲子的吳自強連長未婚，將一生歲月奉獻給軍旅，其家屬以吳連長生前叮嚀，不發訃聞，火葬後，安葬於龍潭公墓龍園樹葬區，悄然為其辦理告別。昔日學生邱榮凱在清明節前夕得知後，趕緊聯繫昔日連隊廖輔導長及同學們相聚。

來自全省各地的連隊學生代表6人，3日在廖輔導長帶領下，專程抵達龍潭公墓龍園樹葬區，由於樹葬區沒有立碑，廖輔導長以擲筊杯的方式，確認吳連長的大約位置，即進行軍禮的最敬禮方式，弔唁吳連長，並由擔任牧師的鄧顯哲同學帶領廖輔導長及學生代表，現場做禱告，默哀，向吳連長行最敬禮。

邱榮凱表示，昔日同學們都在1992年退伍了，散居各地，幾乎失聯。最近才透過臉書找到廖輔導長，本來計畫5月15日士校校慶時聯繫吳自強連長，來個全連大集合相見歡，奈何獲悉吳連長已於去年悄然離世！

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