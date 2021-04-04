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外籍人士魂斷太魯閣號！指揮中心放寬來台奔喪「無症狀免陰性報告」

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲臺鐵408次太魯閣列車發生事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成嚴重傷亡，目前已有3位外籍人士不幸罹難。對此，指揮中心也宣布啟動「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」，無症狀者可免提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後由機場安排防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地。

指揮中心發言人莊人祥表示，搭機前無症狀者可免提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，需填寫「旅客入境切結書」，註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協處，搭機當日要以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

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入境後須持有國內SIM卡接收手機簡訊，無症狀者搭防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，可搭防疫計程車或專車至目的地，有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後始可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

外籍人士來台奔喪。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心啟動0402專案，放寬來台奔喪規定。（圖／指揮中心提供）

另外，居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且在採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪，若為居家隔離/檢疫第5天（含）以後採檢者，需取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請。而民眾在臺期間因申請外出探病/奔喪所需採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

莊人祥說，無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜，遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。

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