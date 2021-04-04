李義祥50萬就交保　罹難者家屬無奈：人已經走了…只能當他非故意

記者游宗樺、陳豐德／花蓮報導

台鐵408次太魯閣出軌意外事故，罹難者之一為花蓮從事直銷的王清治（51歲），王男的與妻子結婚近20年，感情相當恩愛，面對喪夫之痛也讓王妻哭得肝腸寸斷。王男的小舅子4日受訪表示，姊姊也只能認命，「雖然不是幸運兒，但至少遺體可以完整地回來」，至於肇事車輛所屬負責人李義祥原先裁定50萬元交保，王男小舅也無奈地表示「人都已經走了，就當作他不是故意的啊，不然怎麼辦？」

▲太魯閣號出軌罹難者王清治的小舅子受訪說姊姊也只能認命。（圖／記者游宗樺攝）



小舅子表示，王清治是從事直銷，原本上台北開會，早上趕著要回來，當天臨時要買票的時候就只有408次太魯閣號買得到車票，搭車前還打給姊姊說有買到票已經上車了，沒想到卻發生了意外，姊夫的遺體是倒數第2具被挖出來的，應該是臉部撞擊到椅背，導致臉部腫脹但遺體還算完整。

雖然王男與妻子沒有子女，但夫妻之間感情和睦，王男也是個孝順的人，小舅子表示「姊夫想陪著姊姊走完這一程而已，姊姊也只能認命了，雖然不是幸運兒，但至少遺體還能完整地回來」。

針對肇事的工程車負責人李義祥原先被法院裁定50萬元交保，檢察官雖然有呼籲被害者家屬可以提告，小舅子表示工程行也不是故意的，則說還是會再與其他罹難者家屬討論，「總不能自己突兀的硬告他們吧？」至於交保金額他認為也不是太重要，他說「人都已經走了，就只能當作他不是故意的啊，不然怎麼辦？」

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