50人葬送太魯閣號　土木技師現勘列「台鐵五大疏失」！害命主因曝

▲第8節車廂影像初判，工程車先滑落邊坡橫躺在軌道上。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者許力方／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌造成50人枉死200人受傷，家屬痛哭斷腸，事故進入第4天，預計5日將脫離第5車廂，運安會初步解讀出尋獲的第8節車廂列車監視器影像，確認工程車先滑落邊坡，橫躺在軌道上遭列車撞擊。交通部4日也請來土木技師工會及工程顧問公司16名技師現堪，技師拱祥生列出台鐵「五大疏失」，是造成此次悲劇的主因。

土木技師公會技師拱祥生4日下午受訪時進一步分析，列出台鐵五大疏失，主要第一，可能是西正線在做明隧道工程時，僅關注西正線的施工，疏忽西正線施工一切作為是否影響東正線的安危，且正常情況下，施工時間應在晚間11點至清晨5點。

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▲出軌事故第三天，太魯閣號第4節車廂拖出隧道。（圖／記者楊詩益攝）



第二，至少要有施工圍籬，光施工圍籬還不夠，斜坡上可能會有人員、車輛出入，即便車輛沒停在那，也有可能會發生不小心滑落邊坡的問題，最好在圍籬旁邊要設置紐澤西護欄，防止車輛衝撞；第三，就是臨時便道鋪面的摩擦係數加強。拱祥生說，這兩點改善後，即使你不應該在這邊停車，也不至於滑落到東正線，造成這麼大傷害。

第四，拱祥生認為，交通部有頒布《鐵路兩側禁建限建辦法》，高鐵、捷運公司等都會委託技師進行安全評估和施工計畫，瞭解施工是否會影響軌道既有安全，然而，目前技師公會「幾乎是沒有審查過台鐵局的案子」，如果當初有審查，至少會要求相關施工安全，不能影響東正線營運。

第五，重要的是裝「監測系統」，拱祥生指出，施工開挖，是土木與大地工程行為，軌道可能會有些許變形，而事故現場是個彎道，鐵道稍微傾斜，有一個路拱，過彎才可以維持鐵路安全，而這樣的斜度更不能因為施工改變，對鐵路行車安全可能造成不可彌補的錯誤。

而根據運安會主委楊宏智轉述解讀出的第8車影像，確認先看到工程車橫躺在軌道上，結果列車煞車來不及。太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點僅250公尺，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

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▼土木技師列出台鐵五大疏失造成出軌事故。（示意圖／資料照）

